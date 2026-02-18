Alcalde de Algeciras lamenta seguir sin saber el contenido del acuerdo de Gibraltar cuando se prevé aplicar en abril

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha lamentado que en la comarca del Campo de Gibraltar se siga sin conocer el contenido del tratado sobre el Peñón, acordado entre la Unión Europea y Reino Unido, cuando ya se ha adelantado que la Comisión Europea espera que este acuerdo pueda entrar en vigor de manera provisional a partir del próximo 10 de abril.

"Como alcalde de Algeciras y teniendo en cuenta los beneficios que el acuerdo tendrá para los miles de trabajadores españoles, tengo que mostrar mi satisfacción, pero aparte de eso poco más puedo decir porque no conocemos los detalles de lo que parece que va a aplicarse de forma inminente", ha advertido Landaluce en un audio difundido a los medios.

En su opinión, "no era necesario llegar a este momento sin conocer el contenido del tratado cuando nuestros vecinos --Reino Unido-- han tenido el respeto de informar al resto de políticos, a su empresarios y a sus colectivos sociales".

En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores "nos lleva al Campo de Gibraltar a ciegas", algo que "nos debe de preocupar, porque se conocen datos por aquí y por allá, pero nada concreto", poniendo el foco en cuestiones que puedan venir recogidas en ese tratado que pueda "prejudicar" a esta comarca, como al Puerto de Algeciras y sus empresas, así como otras cuestiones medioambientales o de 'bunkering'.

"No vamos a estar preparados y esto no es justo", ha aseverado al señalar que los gibraltareños "pueden desarrollar actividades empresariales en el Campo de Gibraltar" pero ellos "no pueden instalar en Gibraltar sus empresas".

Según se ha referido Landaluce, "esto ya es inminente y eso ni es lógico, ni es sensato, ni es justo", asegurando que "vamos a quedar como unos meros invitados de piedra a una fiesta en la que se celebra pero no se ha contado con nosotros".

El Ejecutivo comunitario informaba este martes de que ha adoptado formalmente y remitido a los colegisladores europeos las propuestas para, primero, proceder a la firma y aplicación provisional del acuerdo y, segundo, la celebración del acuerdo definitivo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar.

Con el visto bueno por parte del Consejo (gobiernos) el Tratado podría entrar de vigor mientras continúa el resto del proceso de ratificación, que incluye obtener el consentimiento de la Eurocámara --que puede aprobar o tumbar el acuerdo, pero no modificarlo-- y puede llevar algo más de tiempo.

El nuevo acuerdo con el que la Unión Europea y Reino Unido buscan completar el marco jurídico de las relaciones bilaterales establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación que acordaron tras el Brexit, ya que Gibraltar no está cubierto por ese régimen, en vigor desde 2021.

La fecha del 10 de abril a la que ha hecho referencia Bruselas, y que también ha venido citando en las últimas semanas el Gobierno gibralreño, obedece al hecho de que para ese día debería entrar en vigor de forma definitiva el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE.

Para que pueda entrar en vigor el nuevo tratado, cuyo acuerdo político se alcanzó el pasado 11 de junio si bien el texto no se completó hasta diciembre y luego ha sido objeto de revisión jurídica, también es necesario que sea ratificado por Reino Unido. En este sentido, el Gobierno gibraltareño ya ha dado el primer paso para iniciar el procedimiento, aprobando el texto el pasado 19 de enero. Ahora, deberá ser respaldado por el Parlamento del Peñón antes de pasar a su aprobación en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores.

Por parte española, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguraron la semana pasada a Europa Press que "se están realizando todos los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo" mientras sigue su trámite para su ratificación por Consejo y Eurocámara.