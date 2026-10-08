El alcalde de Algeciras pide que se respete su presunción de inocencia y anuncia que se presentará a las municipales

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidiendo un pleno ordinario en el Ayuntamiento. - NONO RICO/EUROPA PRESS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha pedido que se respete su presunción de inocencia ante la denuncia presentada en el Tribunal Supremo por un presunto acoso sexual, cuyos hechos ha "negado rotundamente". Así, ha anunciado que va a defender su "inocencia" ante una denuncia que "a día de hoy no consta que haya sido admitida a trámite", así como que va a "seguir trabajando" por Algeciras y que se va a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

"Son unas acusaciones graves y me voy a defender judicialmente. No voy a especular sobre quién puede estar detrás de esta denuncia, ni sobre sus motivaciones, lo que sí tengo muy claro es que en política no vale todo y que ninguna controversia debe convertirse en una condena pública ya anticipada", ha manifestado Landaluce en un video difundido en sus redes sociales y recogido por Europa Press.

El alcalde ha comenzado negando "con absoluta claridad" los hechos de la denuncia que, según avanzó Europa Sur, presentó una mujer contra él en el Tribunal Supremo (por su condición de senador) por un presunto acoso sexual. "Con la tranquilidad de quien sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, son acusaciones que rechazo por completo y frente a las que voy a defender mi inocencia", ha asegurado.

Así, ha indicado que su abogado solicitará acceso al escrito presentado ante el Tribunal Supremo para conocer íntegramente su contenido y ejercer se derecho de defensa. En este sentido, ha afirmado que "a día de hoy, según la información conocida, no consta que esta denuncia haya sido admitida a trámite, por eso pido que se respete mi presunción de inocencia, que sean los tribunales y no los titulares de prensa ni los juicios paralelos quienes determinen los hechos".

Landaluce ha recordado que "hace unos meses" ya tuvo que defenderse de otra denuncia presentada por el PSOE, que no fue admitida a trámite por el Supremo. "No voy a anticipar el resultado de este nuevo asunto, pero tampoco voy a permanecer impasible. Mi honor, mi familia y mi trayectoria personal merecen respeto y tengo derecho a defenderlos", ha manifestado.

El alcalde se ha querido dirigir "a quienes esperan que esta situación" le aparte de su "responsabilidad" para decir que va a "seguir trabajando por Algeciras, por los algecireños, con la misma dedicación, con el mismo cariño y con las mismas ganas de mejorar la vida de los vecinos".

"No voy a dejar que unas acusaciones que niego rotundamente me desvíen de este compromiso", ha dicho Landaluce, que ha puesto su confianzas en la justicia y asegurado que se defenderá "donde corresponde, ante los tribunales", donde pondrá "a su disposición cuanto resulte necesario para demostrar la falsedad de esta denuncia".

Finalmente, tras recordar que quedan diez meses para las siguientes elecciones, ha anunciado que en este tiempo se va a "seguir partiendo el alma trabajando" y que se volverá a presentar a las elecciones. "Y si los algecireños quieren, seré de nuevo y tendré de nuevo el honor de ser su alcalde", ha concluido.