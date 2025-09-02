El alcalde de Algeciras pregunta sobre "los intereses que piensa defender" Sánchez en su reunión con Starmer

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, atiende a los medios en una foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha mostrado su "profunda preocupación" ante la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este miércoles en Londres con su homólogo británico, Keir Starmer, con el acuerdo sobre el Brexit sobre la mesa. "Nos preguntamos de quién quiere ser amigo el presidente y, sobre todo, qué intereses va a defender", ha señalado.

"Hasta ahora desconocemos el contenido del acuerdo sobre Gibraltar, cómo se aplicará, cuándo entrará en vigor y cuál será su reglamento y son precisamente estas cuestiones las que preocupan a los casi 300.000 españoles que vivimos en el Campo de Gibraltar", ha manifestado Landaluce en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, ha añadido que "piden compromiso con un acuerdo que desconocemos y por eso surge la duda de si irá el presidente a Londres a defender realmente el presente y futuro de los campogibraltareños o simplemente a un canje político de otro tipo de interés".

Landaluce ha insistido en que "el Campo de Gibraltar necesita compromiso real". "Somos la zona más afectada por el Brexit y llevamos años esperando medidas concretas", ha afirmado el alcalde de Algeciras y selador del PP, que además ha manifestado que la comarca "es rica en recursos y talento, pero sufre paro elevado, carreteras y ferrocarriles insuficientes y escasez de inversiones que no permitan crecer y desarrollarse, agravado ahora con la posibilidad de perder algunas rutas importantes de los buques portacontenedores".

En este sentido, ha indicado que "eliminar la Verja y facilitar el tránsito de trabajadores no genera riqueza por sí sola" y ha añadido que "lo que se necesita es un plan sólido de inversiones que transforme estas oportunidades en desarrollo tangible". "Los campogibraltareños tenemos derecho a crecer con igualdad y mejorar nuestra calidad de vida tras años de espera y esfuerzo", ha afirmado el alcalde.

Finalmente, Landaluce ha señalado que teme que el acuerdo firmado por el presidente del Gobierno haya dejado fuera los intereses de la comarca, la cual "vive históricamente en una situación de desventaja con el Peñón que puede agravarse aún más si no se ha firmado un buen acuerdo".