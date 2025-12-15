Alcalde de Barbate (Cádiz) pide al Defensor del Pueblo que medie con Hacienda por compensaciones por servidumbre militar

Archivo - El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha remitido una carta al Defensor del Pueblo en España, Ángel Gabilondo, para solicitarle su mediación institucional con el Ministerio de Hacienda y facilitar una reunión que permita abordar la situación económica del municipio gaditano y el reconocimiento de las compensaciones económicas que lleva solicitando reiteradamente por la servidumbre militar del campo de adiestramiento Sierra del Retín, que afecta a una parte importante de su término municipal.

"Está clarísimo que Barbate lleva reivindicando las compensaciones por servidumbre militar y las cartas que se están mandando al Ministerio de Hacienda no están siendo fructíferas porque no se nos da cita por parte de la ministra. Creo que es una falta de respeto a todo un pueblo, no solamente al alcalde", ha afirmado Molina en un audio difundido a los medios por el Ayuntamiento.

En el escrito se expone que esta localidad "soporta desde hace más de cuatro décadas las limitaciones derivadas del campo de adiestramiento", que ocupa aproximadamente "el 40% de su término municipal", lo que "ha condicionado gravemente su desarrollo socioeconómico sin que el municipio haya recibido compensaciones económicas acordes a dicha afección".

En ese sentido, ha señalado que desde comienzos de 2024 se han remitido "hasta diez solicitudes formales" a Hacienda para mantener una reunión y presentar el Plan de Especial Singularidad, aprobado por el pleno municipal y por la Diputación de Cádiz, "sin haber obtenido respuesta hasta la fecha".

La carta también pone de manifiesto "los agravios comparativos existentes", al haberse incorporado a programas de compensación otros municipios con una afección militar "notablemente inferior", mientras Barbate "continúa excluido pese a ser el más perjudicado territorialmente".

En este contexto, el alcalde ha subrayado que, "aunque el Ministerio de Defensa ha mostrado sensibilidad y ha reconocido la excepcionalidad de Barbate, resulta imprescindible la implicación de Hacienda para articular una compensación económica justa".

Molina ha asegurado que "no estamos pidiendo privilegios, sino justicia y equidad" y que su pueblo "ha contribuido durante más de 40 años a la defensa nacional soportando una carga territorial y económica enorme", por lo que "es de justicia que esa singularidad sea reconocida y compensada".

"Esta no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de igualdad y de dignidad para un pueblo que ha visto limitado su desarrollo durante décadas", ha aseverado, confiando en que la mediación del Defensor del Pueblo permita "desbloquear" una situación "clave para el futuro del municipio".