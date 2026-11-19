El alcalde de Cádiz, Bruno García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, en la que le solicita que encuentre una solución por el cese de la actividad pesquera en aguas de Mauritania como consecuencia de la falta de acuerdo entre ese país y la Unión Europea, situación que ha provocado "una honda preocupación en la ciudad".

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la pesca vinculada al caladero mauritano tiene una importancia económica y social "fundamental" para Cádiz, tanto por la actividad que genera directamente en el puerto y su lonja como su repercusión sobre numerosas empresas y trabajadores de la ciudad y también para el abastecimiento de algunas especies para todo el país.

El alcalde relata al ministro en la carta enviada que la paralización de la actividad en Mauritania "conllevaría graves consecuencias para el empleo, las empresas auxiliares, el conjunto de la cadena de valor del sector pesquero en la ciudad y el abastecimiento".

Por ello, le solicita "encarecidamente" que "se redoblen esfuerzos desde su ministerio para alcanzar cuanto antes una solución que garantice la continuidad de la actividad de la flota, evitando así los perjuicios que se ciernen sobre el indudable efecto tractor de la misma sobre la economía local, con repercusiones directas sobre la logística, el transporte, la distribución, la transformación, los servicios portuarios y las empresas auxiliares".

En este sentido, la carta concluye con su petición al ministro "para que vuelque todos su esfuerzos en agotar las vías de negociación para alcanzar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania y que, mientras que éste no llegue, se articule una solución transitoria que evite la interrupción prolongada de la actividad y la afección que produce al sector en Cádiz".