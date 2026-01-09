El alcalde de Cádiz recibe a la dotación del buque escuela 'Elcano' antes de iniciar su navegación el sábado

Parte de la dotación del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' en el acto institucional de recepción celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido este viernes 9 de enero el acto institucional de recibimiento a la dotación del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano', con motivo del inicio de su XCVIII crucero de instrucción este sábado desde el puerto gaditano.

El acto lo ha presidido también el comandante del buque escuela, José María de la Puente Mora-Figueroa, y ha contado con la presencia del teniente de alcalde de Presidencia, Pablo Otero, representantes de la corporación municipal, de la Administración del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como miembros de la asociación 'Cádiz con Elcano', ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"En Cádiz nos sentimos parte del 'Elcano' y 'Elcano' es parte de la ciudad", ha afirmado el alcalde, haciendo hincapié en su intervención en "la estrecha relación histórica que une al municipio con la Armada". Es por eso que ha hablado de "lo emotivo e importante" de este acto en el que se despide al buque escuela "desde su puerta base y punto de salida" para su nuevo crucero de instrucción.

Además, ha recordado que el buque se encuentra ya camino de su centenario, una efeméride para la que la ciudad de Cádiz "comienza a prepararse" al ser "parte fundamental de Cádiz, de la Armada y de España".

Dirigiéndose a la dotación que participa en el crucero de instrucción, el alcalde les ha recordado su papel como "embajadores de España en el mundo" y, de manera especial, "en las tierras hermanas de América". A todos ellos les ha pedido que "guarden un rinconcito de Cádiz", una ciudad que "siempre ha estado estrechamente ligada a la Armada".

Por su parte, De la Puente Mora-Figueroa ha expresado su agradecimiento a la ciudad y a la provincia de Cádiz, a las que ha definido como "el lugar desde el que el buque recibe la despedida más grande" en cada crucero de instrucción. En este sentido, ha destacado que este sábado el alumnado que viaja a bordo "comprobará cómo Cádiz despide a 'Elcano' con sus ciudadanos y autoridades volcados con el buque y su dotación".

El comandante ha subrayado "la importancia del entramado industrial" de la Bahía de Cádiz para el mantenimiento del buque, "un joven de 98 años" y ha hablado del "fuerte vínculo emocional" que une al buque con la ciudad, afirmando que "muchos caballeros y damas de 'Elcano' sienten Cádiz como su segunda casa de instrucción".

En este contexto, ha animado a las damas y caballeros de buque escuela a "ser conscientes del lugar en el que se encuentran y a disfrutar de su estancia en la ciudad".

En este acto institucional, el alcalde ha hecho entrega al comandante del buque de un libro sobre Cádiz Romana, mientras que la dotación del 'Juan Sebastián de Elcano' ha obsequiado al Ayuntamiento con una figura conmemorativa entregada en nombre de los alumnos que participan en el crucero de instrucción.