Alcalde de Cádiz valora que la cesión de suelo para el nuevo hospital "desbloquea" una situación "enquistada"

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), el alcalde de Cádiz, Bruno García (i), y Fran González, delegado Especial del Estado de Zona Franca en un acto conmemorativo en septiembre de 2024. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García (PP), ha mostrado este viernes su satisfacción por el anuncio que ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), respecto a la cesión de terrenos de Zona Franca a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital, ya que "desbloquea una situación que llevaba años enquistada" y que es en beneficio de la ciudadanía.

"Es un paso para la ciudad y es un paso positivo que de alguna manera nos permite ver que se han sumado a las reivindicaciones de esta ciudad", ha manifestado el alcalde en una rueda de prensa convocada tras conocerse la noticia por parte de Montero.

Como ha explicado, había una negociación abierta, donde el Ayuntamiento tenía "una posición clara" respecto a este asunto y que pasaba por la construcción de este segundo hospital para la capital. Para eso, ha continuado, "necesitábamos que se pusieran de acuerdo Zona Franca y Junta de Andalucía", además del propio consistorio.

Así, "después de reuniones y de mucho trabajo se ha dado en este caso por parte de la Zona Franca este paso", al sumarse a las reivindicaciones hechas desde esta administración local.

"Este es el objetivo que veníamos persiguiendo, que cada uno aportara su parte, y en este caso, si se cumple lo que hoy se ha dicho, de alguna manera se da un paso importante porque se desbloquea una situación que llevaba años enquistada y que serán los gaditanos y las gaditanas las que por fin puedan de alguna manera verse beneficiados después de tantos años", ha manifestado.

Bruno García ha asegurado que desde que llegó al Ayuntamiento en 2023 se puso el objetivo de que "los grandes proyectos había que sacarlos adelante", y el hospital, ha afirmado, "era uno de ellos". Para eso, ha detallado que su tarea ha sido la de "dar alternativas y soluciones para desbloquear el asunto".

Hasta el día de hoy, "dos de la tres partes que formaban parte de la ecuación ya estaban comprometidas", ya que la Junta de Andalucía, ha recordado, "ha reiterado en muchas ocasiones su compromiso de que iba a hacer el hospital cuando obtuviera la cesión del suelo", mientras que el Ayuntamiento ha dado "todas las alternativas y propuestas posibles". Ahora, ha añadido, "el Gobierno de la nación ha anunciado este paso que es muy positivo para la ciudad".

El alcalde ha puntualizado que la fórmula de la cesión "no había sido posible hasta hace unos meses", pero que "se alegra" del cambio de postura que han tenido y de que se hayan sumado "a la solución que necesitaba la ciudad". "Este es un paso para cerrar otra de las heridas de la ciudad", ha comentado.

Así, ha enumerado proyectos que "ya van a ser una realidad" como Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y ahora el hospital, aseverando que "en todas ellas hemos formado parte de las soluciones".

La última de las propuestas que había hecho el Ayuntamiento de Cádiz a la Zona Franca fue la de comprar el suelo al Consorcio para dedicar una parte a vivienda y el resto cederlo a la Junta para la compra del hospital. Esto se iba a hacer mediante una operación de crédito de 12 millones de euros.

Una vez solventado este asunto, Bruno García ha aclarado que ese dinero "se va a destinar seguro a vivienda", que es "una de nuestras prioridades", aunque ahora se analizará el lugar ya que no será en los terrenos previstos inicialmente.

Al ser preguntado sobre si el anuncio de María Jesús Montero es "electoralista", el alcalde ha defendido que "a nosotros lo que nos importa de verdad es que se haga" y que por eso "vamos a estar muy atentos a su cumplimiento". "Le tomamos la palabra y ahora queda que lo cumpla", ha dicho.

Como ha recordado, su gobierno lleva "dos años" pero el nuevo hospital está dentro de "un contexto de décadas", algo que como ha apuntado, "la propia vicepresidenta hablaba de 15 años desde que lo anunciaron", es por eso que "ya no hay tiempo para perder".

Además, ha reconocido que "oficialmente" se ha enterado de esta noticia a través del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, a quien, como ha contado, "le ha llegado una carta a la Junta de Andalucía mientras se estaba produciendo la rueda de prensa" de Montero esta mañana en Zona Franca.

No obstante, ha indicado que "lo cierto y verdad es que llevamos mucho tiempo hablando y esta opción era una posible opción".