El alcalde de Cádiz visita en Nochebuena los centros para personas sin hogar y a los efectivos de los servicios públicos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, visitando a la Jefatura de la Policía Local, el parque de Bomberos de la capital y la sede de los taxistas gaditanos para felicitar las fiestas a todos los efectivos. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado en este miércoles, 24 de diciembre, día de Nochebuena, la Jefatura de la Policía Local, el parque de Bomberos de la capital y la sede de los taxistas gaditanos para felicitar las fiestas a todos los efectivos que se encuentran de guardia en esta jornada festiva y agradecer su labor y esfuerzo.

Asimismo, ha acudido al Centro Fermín Salvochea y al centro de acogida para personas sin hogar de la calle Setenil, en la segunda Navidad en funcionamiento de este equipamiento municipal, abierto en 2024. Allí ha mantenido un encuentro con usuarios y con los trabajadores, que le han explicado la atención durante la Navidad.

La visita, en la que ha estado acompañado por el teniente de alcalde de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha comenzado a las 10,30 horas en la sede de Radio Taxi en Cádiz, donde el alcalde ha mandado un mensaje a todos los trabajadores, agradeciéndoles un servicio esencial para la ciudadanía.

A continuación, Bruno García ha acudido a la Jefatura de la Policía Local, acompañado del teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juancho Ortiz. En estas dependencias municipales, ha saludado a los mandos de guardia, que le han dado a conocer varias actuaciones de la Policía Local durante la mañana, así como el plan de trabajo que llevarán a cabo en las próximas horas.

Por último, el alcalde ha acudido al parque de Bomberos, donde ha sido recibido por el presidente del Consorcio, José Ortiz, los mandos de este cuerpo y los efectivos, que estaban inmersos en los preparativos de la cena de Navidad, a la espera de cualquier llamada.

El alcalde ha apelado a una Navidad tranquila, con la esperanza de que no ocurra nada en las próximas horas, y pudieran disfrutar así de la cena que estaban preparando. Tras la visita, el alcalde ha hecho extensiva su felicitación y agradecimiento a todas las personas que ofrecen un servicio público en estos días festivos.