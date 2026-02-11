Alcalde de Grazalema (Cádiz): "Volver al pueblo tiene que ser con las máximas garantías y en eso se trabaja"

GRAZALEMA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema (Cádiz), Carlos Javier García, ha trasladado un mensaje a los vecinos ante "la principal duda" que tienen ahora mismo, que es la vuelta a casa, y ha manifestado que "volver al pueblo tiene que ser con las máximas garantías y en eso se está trabajando todas las administraciones".

En un mensaje difundido por las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, el alcalde ha advertido que "se esperan fuertes lluvias de nuevo para la jornada del viernes, esto es, quedan todavía algunos días para que se pueda volver a Grazalema".

Carlos Javier García ha afirmado que el primer mensaje que puede mandar a los vecinos es "de certeza" de que desde la misma mañana del viernes --el pueblo fue desalojado en la tarde del jueves-- distintos técnicos del CSIC, geólogos, técnicos especializados en estructura, incluso arquitectos de asociaciones voluntarias que actúan en emergencia, "están trabajando en el pueblo".

"Hay un trabajo permanente en nuestro pueblo, hay un trabajo permanente de los técnicos para poder hacer un análisis lo más exhaustivo posible y que volver a Grazalema sea volver en condiciones de seguridad", ha incidido el alcalde, que ha añadido que entiende que todos los vecinos son "consciente de que si se salió del pueblo por esa razón de seguridad, volver tiene que ser con el mayor número de garantías posibles".

"Tenemos conocimiento de informes parciales y hace falta una descripción completa de cuál es la situación antes de volver a nuestras casas. ¿De cuántos días estamos hablando? Pues se esperan fuertes lluvias de nuevo para la jornada del viernes, quedan todavía algunos días para que podamos volver a Grazalema", ha apuntado Carlos Javier García, que ha añadido que "se esta trabajando en todos los escenarios" y ha insistido en que "hay que volver con todas las garantías".

Por otra parte, el alcalde ha mostrado su "preocupación" por el asunto de la Educación para todos los niños que han tenido que salir de Grazalema. En este sentido, ha manifestado que la Consejería de Educación está trabajando para solventar esta situación tan compleja con alumnos en Ronda, en Zahara o muchos lugares.

Finalmente, ha vuelto a mandar un mensaje de "agradecimiento". "Estamos desbordados por todas las muestras de cariño, por toda la ayuda que se quiere ofrecer a Grazalema. Estamos explicando lo que en este momento se necesita, que felizmente en este instante es poco", ha manifestado el alcalde, que ha expresado su "agradecimiento para quienes, de una manera u otra, están asistiendo a todos los vecinos, ya sea en Ronda, donde está el mayor número, en Zahara de la Sierra, El Gastor, Algodonales, El Bosque, Prado del Rey o todos aquellos lugares donde se ha recibido a esos grazalemeños".

"Muchísimas gracias por el ánimo, porque desde luego nos sigue haciendo falta", ha manifestado Carlos Javier García antes de concluir agradeciendo también "el comportamiento ejemplar de mis vecinos, porque si difícil fue gestionar los primeros minutos de la emergencia, difícil está siendo gestionar todas las dudas que tenemos".