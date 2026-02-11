Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) inspeccionará la estabilidad de edificios públicos y privados tras las últimas lluvias

Crecida del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. A 6 de febrero de 2026, en Arcos de la frontera Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha informado de que va a proponer un plan de inspección de edificios públicos y privados para comprobar la estabilidad de las construcciones tras las últimas lluvias registradas en esta localidad gaditana.

En una rueda de prensa, el alcalde ha anunciado esta medida, que llevará a la próxima Junta de Seguridad para su aprobación y puesta en marcha, pidiendo además la colaboración de la ciudadanía para que pongan en conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia que detecten a este respecto.

"El agua tiene otras consecuencias que no solo son las de la inundación, que han sido las más importantes, sino que ahora también ha deteriorado estructuras, y tenemos que estar completamente seguros de que están en las mejores condiciones posibles", ha expresado.

Este plan se va a llevar a cabo como ha detallado, en construcciones "que tengan bastante años", así como tejados también antiguos y muros, entre otras edificaciones, que "puedan suponer un peligro para los viandantes y los vecinos" de Arcos.

Previo a esto, el alcalde ha indicado que se está trabajando en arreglos de calles que han quedado afectadas, con socavones y otros daños, debido a las lluvias, y en carriles de zonas rurales y de zonas afectadas por las inundaciones del río Guadalete a su paso por esta localidad.

A este respecto, ha comentado que "el agua ha traído muchos desperfectos" y que "los tenemos controlados, los conocemos y sabemos cuáles son", aseverando que están trabajando "con contundencia y con rapidez para tenerlo lo antes posible en las mejores condiciones posibles".

El alcalde también ha valorado de forma positiva el que "prácticamente el 100% de vecinos están de nuevo realojados en sus viviendas" tras permitirse poco a poco la vuelta de quienes tuvieron que ser evacuados por riesgo de inundación, entre ellos, las personas mayores de la Residencia del Lago de Arcos, que también han regresado "con normalidad" a su lugar de inicio.