El alcalde de Jimena (Cádiz) pide a vecinos de zonas inundables que "se preparen" o desalojen ante alerta roja

Vista de Jimena de la Frontera con la crecida del río Guadiaro durante la pasada borrasca. ARCHIVO - Nono Rico / Europa Press

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Jimena de la Frontera (Cádiz), Fran Gómez, ha pedido este martes a los vecinos que viven en zonas inundables por la crecida de los ríos Hozgarganta y Guadiaro que "se preparen" o bien desalojen preventivamente sus viviendas ante la alerta roja por lluvias que ha establecido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles 4 de febrero, con una precipitación acumulada en 12 horas de 140 litros y pudiéndose alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.

En un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, el alcalde (IU) ha pedido que se extremen las precauciones en la localidad, que ha activado por primera vez el centro de coordinación para emergencias locales establecido en el plan de emergencia de este municipio, que sigue vigente en su nivel 1.

Así, ha indicado que el Ayuntamiento está trabajando junto a Policía Autónoma y Guardia Civil en hacer "una labor de prevención" e en informar a vecinos que se encuentran en zonas "sensibles de inundación" para que puedan prepararse o que "no estén en esas zonas cuando lleguen las lluvias que podrán sufrir".

El alcalde ha anunciado también que a partir de las 22,00 horas de este martes, todas las instalaciones municipales y edificios públicos quedarán "completamente cerrados" al menos el miércoles y sin descartarse también el jueves. De esta manera, se ha indicado que los servicios del Ayuntamiento tendrán que hacerse de forma telemática.

"El ayuntamiento y los servicios de emergencia nos estamos preparando para una situación que vamos a sufrir de forma bastante importante", ha señalado Fran Gómez, que ha insistido en pedir a sus vecinos que "extremen por favor todas las medidas que puedan adoptar para prever posibles problemas".

Por la parte municipal, ha indicado que se ha puesto en marcha "todo un despliegue de recursos humanos" para intentar atender y aliviar en la medida de las posibilidades las inclemencias que "parece que vamos a sufrir", en referencia a esa alerta roja establecida en su localidad y también en la comarca de Grazalema por la Aemet.

"No va a ser una cuestión de un día, va a ser una cuestión de varios días", ha advertido, para comunicar que se está trabajando para atender a la ciudadanía ante esta alerta.

CASTELLAR RECOMIENDA NO SALIR DE CASA

Por otro lado, en Castellar de la Frontera, también en la comarca del Campo de Gibraltar, ha recomendado a la población permanecer en sus domicilios "siempre que sea posible" y extremar la precaución, desde la noche del martes y la jornada del miércoles.

El Ayuntamiento de Castellar ha activado en la mañana de este martes el Plan de Preemergencia ante la llegada de la borrasca Leonardo, entrando en vigor por la tarde el decreto que suspende las actividades en instalaciones deportivas municipales, áreas recreativas y centros culturales, así como todas las actividades al aire libre organizadas o autorizadas durante la tarde del martes y el 4 de febrero.

El dispositivo municipal de emergencia permanecerá activo con medios humanos y materiales de Alcaldía, Obras y Servicios, Policía Local y Protección Civil, en coordinación con la Guardia Civil y el 112, manteniendo vigilancia en puntos sensibles y comunicación permanente entre servicios.