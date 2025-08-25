Alcalde de La Línea (Cádiz) ve bien el fin de la Verja en enero pero lamenta una falta de información "desde junio"

Archivo - El alcalde de la Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez atiende a los medios de comunicación. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha considerado una "buena noticia" las publicaciones en medios en los que se asegura que el fin de la Verja con Gibraltar se produciría "en enero", aunque ha lamentado que "más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio" con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para abordar el acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre el Peñón, no se han tenido "noticias" al respecto.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde linense ha esperado que "en breve" se les convoque de nuevo a los alcaldes de la comarca campogibraltareña "para algún tipo de reunión" y que se les traslade información al respecto, recordando que este "es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente".

Según ha apuntado Juan Franco, la Verja, que marca la división entre España y Gibraltar, "están en nuestro término municipal".

Cabe recordar que en junio de este año, el ministro Albares vaticinaba que el nuevo tratado que regulará la relación entre la UE y Gibraltar estaría ya redactado "para otoño", y que la Verja desaparecería "pronto".

Según explicaba entonces, la estimación inicial de los servicios jurídicos de la Comisión es que "para el otoño el acuerdo estará completamente redactado, negro sobre blanco", teniendo en cuenta eso sí que entre medias estará agosto, "un periodo de menos actividad laboral" para los servicios de la Comisión.

Respecto a cuándo se producirá la supresión de la Verja, el resultado "más tangible" de lo acordado en el acuerdo firmado en junio, Albares reiteraba que "pronto", incidiendo en que "lo importante" es que desde la firma de ese acuerdo "la Verja es ya pasado y avanzamos hacia un nuevo modelo de convivencia".

Juan Franco ha recordado que desde el gobierno local se han puesto en marcha iniciativas para recabar la opinión de la ciudadanía a este respecto, a través de un memorando y una encuesta pública, una información que se espera esté lista "a principios de septiembre" para ser remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Franco ha señalado también que además de adjuntar estos documentos, se va a solicitar información sobre "puntos tan trascendentes como este que hoy hemos podido ver en medios digitales" y que hacen referencia a un posible desmantelamiento de la Verja en enero de 2026.

Sobre el memorando, ha explicado que se expuso a consulta pública y que ha sido objeto de "algunas sugerencias y aportaciones por distintos colectivos", las cuales "se están trabajando". A esto se suma la encuesta online para recabar información al respecto del acuerdo sobre Gibraltar. Como ha dicho el alcalde, se están analizando los resultados que se han arrojado, donde algunos "son bastante interesantes", ha apostillado.