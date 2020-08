El alcalde de Rota (Cádiz) defiende que "lo que se ha hecho es reubicar los cuadros" en las estancias del Ayuntamiento

ROTA (CÁDIZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz Arana, ha afirmado que "lo que se ha hecho es reubicar los cuadros en el Ayuntamiento", después de que PP y Vox hayan criticado la retirada de una imagen de Juan Carlos I del salón de plenos y de un busto del patio del Consistorio. En declaraciones a Europa Press, Ruiz Arana ha explicado que "el Castillo de Luna (sede del Ayuntamiento) tiene distintas estancias y lo que se ha hecho es que el cuadro del Rey emérito se ha retirado de algunas de ellas, no de todas".

En este sentido, el regidor de Rota ha resaltado que "no tiene sentido que en el Consistorio haya más cuadros del Rey Juan Carlos que del Rey Felipe", y ha aclarado que en el salón de plenos "se ha puesto la decoración original, con los cuadros de todos los escudos de Rota históricos".

Asimismo, ha adelantado que el busto se va a ubicar en otro sitio. "Ante la situación pensé que estando en el patio, junto a la escalera, alguien podría hacer alguna trastada y empujarlo", ha aseverado Ruiz Arana, apuntando que "se ha intentado buscar que no hubiera historias de este tipo, como la que al final ha buscado el PP, que ha sacado una excusa para tapar lo importante de ayer, que fue la visita de la ministra y el compromiso que adquiría con Rota".

"Lo que hemos hecho simplemente es reubicar algunos cuadros, se ha buscado otra decoración para la sala de Juntas, que tenía un cuadro de cuando tomó posesión Juan Carlos, que me parece totalmente fuera de lugar por la situación o por lo que representa, incluso con el escudo preconstitucional, que son cosas que no deberían de estar ahí", ha manifestado el alcalde.

No obstante, el primer edil ha asegurado no tener "ningún tipo de inquina", ya que el Rey emérito "sigue estando en otras dependencias y lo que se ha hecho es reubicar algunos cuadros y cambiar de ubicación un busto, que lo que no quería precisamente era que la gente lo tirara, y que se pondrá en otro sitio que esté menos al paso". Además, según ha recordado, "en Rota hay una venida de Juan Carlos I y se sigue llamando así, no hay ningún tipo de idea de cambiar el nombre".

Por último, el alcalde ha reconocido no darle al tema "la relevancia que le ha querido dar PP ni Vox, que parece que están más en estas cosas que en los problemas importantes de la gente".

Por su parte, el socialista José Fiscal ha explicado en una entrevista realizada en Canal Sur Radio, que "en relación a la figura del Rey emérito, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE en su conjunto han dejado clara la postura de los socialistas: todo responsable público debe rendir cuentas sobre su conducta".

"La defensa de la Constitución, de las instituciones que emanan de la Constitución por parte del PSOE, son absolutamente incuestionables", ha resaltado el socialista, que ha concretado que "luego, que cada institución en el ejercicio de su libertad haga lo que quiera, pero se entiende que estas cuestiones no son una prioridad para la ciudadanía, que, con la que está cayendo, tiene preocupaciones mucho más inmediatas y urgentes".