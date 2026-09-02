El alcalde de Rota (PSOE) califica de "deficiente" la gestión del Gobierno en Ceuta y muestra su apoyo a Vivas

Archivo - El alcalde de Rota, José Javier Ruiz atiende a los medios. A 18 de agosto de 2025 en Rota, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rota (Cádiz), el socialista Javier Ruiz Arana, ha dirigido una carta al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la que ha trasladado la disposición de su municipio de colaborar con la ciudad autónoma para "distender la tensión que ahora mismo está sufriendo los servicios públicos más esenciales", calificando además de "deficiente" la gestión de esta crisis por parte del Gobierno de España y acusando a Europa de "mirar hacia otro lado".

El Ayuntamiento ha anunciado además que se suma esta tarde a la concentración convocada por colectivos ciudadanos en apoyo al pueblo de Ceuta, como muestra de solidaridad ante la "situación excepcional" que atraviesa la ciudad autónoma.

"Hoy, Ceuta necesita de esa ayuda y el pueblo de Rota se pone a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis", ha señalado el alcalde roteño en la misiva remitida a Vivas, recogida por Europa Press.

Respecto a la actuación del Gobierno de España a esta crisis migratoria en Ceuta, el alcalde socialista ha considerado que ha sido "deficiente a todas luces" al razonar que "en un mes no se ha sido capaz de minimizar los efectos negativos de la situación para relajar la tensión sobre los servicios públicos" de Ceuta.

"La crisis migratoria y la tensión que está provocando en los servicios públicos y en la convivencia de la ciudad es un hecho de máxima gravedad. Y a esa gravedad se le une otra serie de factores que han agravado aún más la situación", ha argumentado para emitir ese juicio de valor.

En ese sentido, también ha cargado contra la Unión Europea, al acusar a esta institución de "mirar hacia otro lado como si el problema no fuera también con ellos", una Unión Europea que "parece no acordarse que Ceuta es territorio nacional de un Estado miembro y que cualquier agresión a esa ciudad es una agresión al territorio europeo".

Ruiz Arana ha acusado también a "algunos sectores políticos" de "interés apresurado" y de "generar discursos de odio que buscan enfrentar, no sólo a nacionales con extranjeros, sino a españoles entre sí, socavando de esta forma los principios más elementales de la convivencia democrática".

Es por eso que ha trasladado a Vivas la solidaridad del pueblo de Rota con "la situación tan complicada que estáis viviendo y que se está prolongando ya durante demasiado tiempo", además de poner a su disposición los medios y recursos con los que este Ayuntamiento pueda contar y que "pudieran ser de utilidad para distender la presión que ahora mismo está sufriendo los servicios públicos más elementales, como así hemos hecho con otras ciudades que han necesitado de nuestra ayuda en cualquier punto de la geografía española, y Ceuta evidentemente lo es".

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

En una nota, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota, Daniel Manrique, ha subrayado que esta actuación responde "al principio de solidaridad" que se ha aplicado "de manera constante ante situaciones excepcionales, con independencia del lugar donde se produzcan, de la nacionalidad de las personas afectadas o del color político de la administración que gobierne el territorio".

En este sentido, ha recordado otros ejemplos de la respuesta solidaria de Rota, como la llegada de refugiados afganos a la Base Naval en 2021, la ayuda prestada a los damnificados por el desastre de La Habana en 2024, la colaboración con municipios afectados por las últimas borrascas y la participación de agentes de la Policía Local en las labores de apoyo tras la dana de Valencia.

"En ninguno de estos acontecimientos se han tenido en cuenta colores políticos ni nacionalidades, siempre que ha habido una necesidad y una emergencia en la que hemos podido ayudar, nos hemos puesto a disposición", ha manifestado Manrique.

El responsable municipal ha rechazado también el posicionamiento del Partido Popular de Rota y "su intento de presentar la concentración como una elección entre Pedro Sánchez y Rota". En su opinión, la concentración este miércoles "no es para hablar de Rota ni de Pedro Sánchez, es para hablar del pueblo de Ceuta y de la situación que se está produciendo".

En esa línea, ha dejado claro que "no entrará en esa dinámica" y que su participación en esta concentración "responde exclusivamente a razones de solidaridad y convivencia". "No vamos a dejar de ejercer el principio de solidaridad que este Ayuntamiento y el pueblo de Rota vienen aplicando en todos y cada uno de los hechos que suponen una situación excepcional", ha señalado.

Así, está previsto que el alcalde de Rota y miembros del gobierno municipal estén presentes en esta convocatoria, "que nace con carácter ciudadano y apolítico y que tiene como objetivo trasladar el respaldo y la solidaridad a los vecinos y vecinas de Ceuta", como ha indicado el Ayuntamiento, apuntando que se ha preparado una pancarta para su colocación en la fachada del Palacio Municipal Castillo de Luna para expresar públicamente el apoyo de la institución y del pueblo de Rota a Ceuta.

Este municipio es uno de los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la provincia de Cádiz que sí han manifestado explícitamente su participación en las concentraciones convocadas para este 2 de septiembre en apoyo a Ceuta. Además de Rota, participarán también en estas concentraciones los ayuntamientos socialistas de Chiclana, Vejer, Castellar, Grazalema y Benalup-Casas Viejas.