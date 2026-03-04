El alcalde de Rota resalta la importancia de la base para EEUU y habla de "normalidad" ante el conflicto en Irán

Archivo - Imágenes de la ceremonia de la llegada del USS Oscar Austin a puerto de Rota. A 16 de octubre de 2024, en Rota, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rota (Cádiz), Javier Ruiz Arana (PSOE), ha destacado este miércoles la importancia que tiene la base naval para Estados Unidos, considerando que tiene "muchas ventajas con respecto a otras ubicaciones" y que "no cabe en ningún tipo de lógica o de sentido común" el pensar en un planteamiento que suponga el retirar esta base de su posición actual, manifestando además la "normalidad" existente en la localidad ante el conflicto bélico en Irán.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde roteño ha aseverado que esta base es "muy importante" para el país norteamericano y que el planteamiento actual es "consolidarla".

En ese sentido, ha recordado que hay en marcha actuaciones de ampliación de instalaciones como sus muelles o el aeropuerto, "inversiones millonarias" que no hace pensar en la posibilidad de una retirada porque, además, "una base no se traslada en tres días".

"Hay una colaboración estrecha entre ambas armadas --española y norteamericana--, nada hace pensar que eso tenga que cambiar porque estas cosas son proyectos a largo plazo que trascienden de un gobierno u otro", ha argumentado Ruiz Arana, quien ha añadido que "mañana puede haber otro presidente en Estados Unidos o en España" pero que estas inversiones se proyectan "a muy largo plazo y no tienen por qué afectar, más allá, lógicamente de que luego haya posicionamientos políticos legítimos que cada uno pueda defender".

Abundando sobre esto, ha considerado "más preocupante" una posición al respecto de los aranceles que pueda perjudicar la economía española que "una decisión unilateral con respecto a España", que "parece que no tiene mucho sentido ahora mismo con lo que estamos viendo que ocurre en la base".

El alcalde ha asegurado que, aunque exista "tensión" entre los gobiernos de EEUU y España, esto no se traslada al día a día en Rota, donde las relaciones bilaterales son "magníficas" y donde la coordinación con las autoridades norteamericanas y la embajada son "cordiales".

"Nos entendemos perfectamente", ha apuntado, señalando que los militares norteamericanos encuentran en Rota "tranquilidad, seguridad y un sitio amigo", por lo que "no cabe, dentro de la lógica, cualquier decisión que no sea el mantener aquí la base, seguir ampliando las instalaciones y seguir contando con una relación bilateral normal entre España y Estados Unidos".

Además, ha mostrado su convencimiento de que el futuro de la base y de seguir siendo un punto estratégico para ambas armadas "no va a cambiar por unas circunstancias ahora puntuales que se están dando con respecto a esta situación".

"Cualquiera que conozca la importancia primero estratégica que tiene la base naval en el contexto internacional y el apoyo logístico que se le da, no solamente a la OTAN sino también a la propia Armada norteamericana, en un punto de entrada en el Estrecho y punto intermedio entre Estados Unidos y Oriente Medio, la situación estratégica es fantástica", ha valorado, haciendo hincapié en que en relación a una eventual posición en otros países que no son de cultura occidental "seguimos teniendo muchas ventajas con respecto a otras ubicaciones".

Sobre la guerra en Irán y la posibilidad de que la población roteña pudiera verse involucrada en el conflicto al contar con presencia americana en la base naval, Javier Ruiz Arana ha manifestado la "normalidad" existente en su municipio, resaltando que este es "un conflicto más" aunque sin banalizar lo que está sucediendo. "Llevamos 70 años conviviendo con esta situación y la verdad que se ve algo más de movimiento en la base, pero nada fuera de lo normal a los que estemos ya habituados aquí en la localidad", ha asegurado.

En opinión del alcalde, la sensación en Rota es que el conflicto en Irán "pilla muy lejos" por lo que descarta un "peligro eventual" que pueda generarse como consecuencia del conflicto y de la respuesta del gobierno iraní, argumentando con ello que incluso con otros conflictos que se han ido produciendo, en su localidad "siempre se ha tenido la percepcion de estar protegido y en un sitio que está controlado" pese al riesgo que puede haber por tener una base militar en su término municipal.

"No pensamos que sea un problema en cuanto a la seguridad en la población ni en el entorno esta situación porque ya se ha dado en otras muchas ocasiones", ha apuntillado.

TEMOR A CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Entre la población roteña, el sentimiento de tranquilidad es similar al que ha expresado el propio alcalde respecto a una escalada bélica en Irán que pudiera afectar militarmente al municipio, que sí que mira con cierto temor las consecuencias que este conflicto puede generar a nivel económico tras las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de romper relaciones comerciales con España, después de que el Gobierno no cediera las bases militares de Rota y Morón para la operación norteamericana.

Como ha reconocido un vecino, "muchas personas dependen de la base naval", ya que la presencia de militares estadounidenses genera movimiento económico en negocios de la localidad y de pueblos vecinos como Sanlúcar o Chipiona.

José Manuel Ruiz ha reconocido en palabras a Europa Press que el conflicto "es malo" a nivel general y sobre todo a nivel mundial, y que este "puede afectar económica y laboralmente", algo que en Rota se mira con atención por ese "miedo" a lo que pueda ocurrir tras las declaraciones de Trump.

"Para nosotros es un afluente económico bastante importante", ha advertido este vecino, que ha considerado que "todo el mundo está preocupado sobre todo por las personas que no tienen nada que ver con la guerra y están sufriendo las consecuencias de la misma".

Otro vecino roteño, que ha trabajado en la base, ha señalado la importancia que estas instalaciones tienen para el municipio, advirtiendo que si EEUU abandona su presencia en ella, "este pueblo se muere". Además, ha reconocido que no tiene miedo al conflicto porque "aquí estamos acostumbrados desde muchos años" y "es lo más seguro que hay encima de la tierra".