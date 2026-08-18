El alcalde de San Roque (Cádiz) destaca los 55 millones que recibirá para 78 actuaciones tras daños por borrascas

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, recibe simbólicamente de manos de la subdelegada del Gobierno de Cádiz, Blanca Flores, un cheque con la subvención destinada a San Roque por parte del Gobierno para hacer frente a daños por borrascas - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado los 55,23 millones de euros que su ciudad va a recibir del Gobierno de España para ejecutar 78 actuaciones destinadas a reparar los daños provocados por los temporales de comienzos de año, reforzar las infraestructuras hidráulicas y mejorar equipamientos públicos en el conjunto del término municipal.

En palabras del alcalde (PSOE), esta es "la mayor inyección económica extraordinaria de la historia del municipio", una partida estatal destinada a reparar daños, prevenir nuevas inundaciones y mejorar infraestructuras.

En una rueda de prensa en la que ha recibido simbólicamente de manos de la subdelegada del Gobierno de Cádiz, Blanca Flores, un cheque con la subvención destinada a San Roque, Ruiz Boix ha aprovechado para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó a San Roque el pasado 6 de febrero, durante la emergencia activada por las borrascas.

A su juicio, aquellos "compromisos de reconstrucción y recuperación" se traducen ahora en la financiación anunciada, ya que el Ejecutivo central ha dado respuesta favorable "a más del 90% de las solicitudes planteadas" por el Consistorio.

La dimensión de la inversión contrasta con la anterior ayuda de mayor cuantía obtenida por San Roque durante el actual mandato. Según ha explicado el alcalde, aquella subvención ascendía a 8,9 millones de euros, que con la cofinanciación municipal alcanzaba casi los 10,8 millones. La nueva partida multiplica por aproximadamente seis aquella cifra.

El dinero se repartirá entre 78 proyectos concretos, con especial protagonismo de las actuaciones hidráulicas. Así, más de 30 millones de euros se destinarán a saneamiento, prevención e infraestructuras relacionadas con el agua. Otros 8,9 millones irán a edificios y equipamientos públicos, mientras que las instalaciones deportivas recibirán más de 6,8 millones.

Los viales y espacios urbanos contarán con más de 5,4 millones y las actuaciones en el litoral superarán los 2,75 millones.

Entre las actuaciones anunciadas destaca una inversión de 15 millones de euros para el encauzamiento, limpieza, protección y mejora hidráulica del río Guadarranque, una obra que Ruiz Boix ha recordado que corresponde a la Junta de Andalucía, aunque trasladando que el Ayuntamiento "está dispuesto a asumir su ejecución si dispone de los fondos necesarios".

El paquete contempla además seis millones para las laderas sur y este del conjunto histórico de San Roque, cuatro millones para una nueva estación de bombeo de aguas residuales e integración paisajística de la Huerta del Valenciano y tres millones para el futuro parque fluvial del arroyo del río Pino.

También se prevén tres millones para un parque de mayores y centro de participación ciudadana en Puente Mayorga y otros tres millones para el pabellón deportivo cubierto de Pueblo Nuevo de Guadiaro.

Según el alcalde, la distribución territorial "refleja la especial exposición de determinadas zonas a las inundaciones". En ese sentido, la estación de San Roque, Taraguilla y Miraflores concentrarán unos 26 millones de euros, cerca del 48% del total, el casco urbano recibirá 13,93 millones, la zona de la Bahía, 8,69 millones, y el Valle del Guadiaro, 5,64 millones.

Respecto a las inundaciones de esos primeros meses del año, ha recordado que más de 500 vecinos tuvieron que ser desalojados preventivamente de las riberas del río Guadiaro, y que finalmente se han tramitado 534 solicitudes correspondientes a personas afectadas por los desalojos.

El paquete estatal incluye además ayudas individuales para las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas, con una previsión de 150 euros por cada día de desalojo, según ha explicado el alcalde, que ha reclamado "agilidad" en la resolución de estos expedientes

Ruiz Boix ha aprovechado para señalar que la Junta ha concedido a San Roque 240.655,65 euros para la reparación de la cubierta del asilo municipal y de la antigua Casa Consistorial, una cantidad que, según sus cálculos, representa "menos del 1% de los 55,23 millones concedidos por el Estado".

Es por eso que ha reclamado a la administración autonómica que "cumpla sus compromisos pendientes" respecto al encauzamiento del río Guadarranque y la regulación del río Guadiaro. Ambas actuaciones, ha recordado, figuraban en los programas electorales de 2018 y 2022, pero "siguen sin materializarse" en 2026.

Para el alcalde, las obras hidráulicas no son actuaciones "accesorias", sino "una cuestión de seguridad" para las familias que viven junto a los cauces. Ante esto, ha insistido en que los temporales del último invierno han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de intervenir tanto en el Guadarranque como en el Guadiaro.

Por otro lado, Ruiz Boix ha manifestado en este acto que el éxito de la operación no es únicamente haber conseguido estos 55 millones de ayudas, sino "ser capaz" de ejecutar las 78 actuaciones previstas, ya que el plazo establecido es de tres años y buena parte de los proyectos todavía deben ser redactados y posteriormente licitados.

También ha situado el presupuesto municipal en torno a los 100 millones de euros y ha señalado que las nuevas inversiones representan, en términos aproximados, añadir "otra mitad de ese volumen en actuaciones", que deberán gestionarse en los próximos tres años.

Ruiz Boix ha defendido que la cuantía concedida a San Roque no responde a "criterios políticos", al gobernar el PSOE en el Ayuntamiento al igual que desde Moncloa, sino que reúne a "unas condiciones territoriales y de riesgo particulares" con 147 kilómetros cuadrados, 11 núcleos de población, ríos caudalosos como el Guadarranque y Guadiaro y el embalse de Guadarranque, además de una población distribuida por un amplio territorio.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado que desde el mes de noviembre en esta provincia estuvieron "con las botas de agua puestas hasta prácticamente febrero" y que Cádiz fue "la más castigada de Andalucía en cuanto a las inundaciones".

Por eso, ha agradecido el trabajo de todas las personas, tanto de seguridad como de emergencia, que estuvieron en primera línea cuidando y protegiendo a todas las poblaciones de todos los municipios.