Alcalde de San Roque (Cádiz) hace un balance "positivo" de su último año de gestión y asegura que van "en buena línea"

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, haciendo balance de su gestión. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho este viernes un balance "positivo" de su último año de gobierno en el que ha hecho un recorrido de los logros de los últimos doce meses, aunque tampoco ha rehuido las cuestiones pendientes, como en materia de vivienda. "Vamos en buena linea, pero queda mucho por mejorar", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que a ello dedicará los próximos doce meses.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, en su balance, el alcalde socialista ha señalado que San Roque es "un municipio que no para, que crece, que aprende y que no deja a nadie atrás". A partir de ahí, ha hecho referencia a la puesta en marcha del Centro de Ocio Juvenil Bahía Contigo y del Parque de la Bahía, las mejoras en los campos de fútbol de Puente Mayorga y Taraguilla y los actos del 50 Aniversario del Conjunto Monumental Histórico Artístico, entre otras cuestiones.

"Los meses de parálisis" que supusieron los temporales de enero y febrero han ocupado gran parte del balance y ha tenido un especial agradecimiento a los distintos cuerpos y trabajadores municipales que colaboraron por mitigar los daños. Además, para evitar nuevos problemas por inundaciones, ha insistido en reivindicar a la Junta de Andalucía el encauzamiento del río Guadarranque y ha pedido por primera vez que también se encauce el Guadiaro.

"Es importante seguir vertebrando el municipio desde el Ayuntamiento, de manera que no haya ciudadanos de primera y de segunda", ha afirmado el alcalde, que ha recordado medidas como los once planes de asfaltado llevados a cabo desde 2011, la renovación de acerado en todos los núcleos y la eliminación de barreras arquitectónicas en muchos puntos.

En lo económico, Ruiz Boix ha aseverado que San Roque es "un municipio que genera oportunidades" y ha defendido su política fiscal de "impuestos bajos para las familias e impuestos altos para las industrias". Además, ha recordado el crecimiento en el número de camas hoteleras registrado con la apertura del Hotel Fairmont La Hacienda. En este sentido, ha pedido a los empresarios del sector que apuesten por la construcción de hoteles de cuatro estrellas, ya que el gran lujo y los hostales están muy bien representados en el municipio de San Roque.

También ha destacado el desarrollo de la logística con la implantación en la ZAL de la Estación de San Roque de "empresas de primer nivel" como Maersk, Calsina Carré y Maderas Aguilar, lo que ha contribuido a que haya bajado el desempleo a cifras de antes de la crisis.

Ruiz Boix ha señalado que San Roque es el tercer municipio de España que más invierte en políticas sociales, lo que es "una decisión política" que se lleva forjando muchos años.

En cuanto a los retos, ha explicado que ya en 2019 dijo que lo que más le preocupaba era "la carencia de vivienda" que impide que los jóvenes puedan seguir en San Roque y que los trabajadores atraídos por el crecimiento puedan afincarse en el municipio. Por ello, ha apuntado, se ha aprobado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2030, que se propone la construcción en el plazo de cinco años de "300 viviendas a precio asequible en suelo público y sin especulación".

No obstante, ha reconocido que "esto va lento, ya que a los retrasos burocráticos ligados a urbanismo y contratación hay que añadir que hay propietarios que paralizan los desarrollos urbanísticos para poder especular en el futuro".

El alcalde ha indicado que se está negociando con el Sareb, conocido como "el banco malo", el desarrollo de más de 1.000 viviendas en Guadiaro, barriada donde se han entregado otras diez en el Edificio Juan Roca, a las que hay que sumar las seis también de Emroque en Taraguilla a punto de entregarse. Además, ha recordado que sigue negociando con las inmobiliarias la creación de viviendas fuera de las zonas turísticas, como ocurre con la promoción de Sotogrande SA en la calle Herrería y el proyecto de dicha empresa para la Avenida Tercer Centenario.

En este punto, ha criticado a la Junta de Andalucía por "no licitar las 177 viviendas en dos promociones en San Roque Ciudad, a pesar de que el proyecto es de 2023 y de que cuenta con fondos europeos". En este sentido, ha asegurado que su ejecución permitiría reducir en un tercio la lista de demandantes de vivienda en el municipio.

Como asignaturas para el último año de mandato, ha citado los avances en el proyecto Estación 2030, que cuenta con más de diez millones de euros de inversión, así como las obras del parque temático de Alcaidesa y la apertura del Edificio Lorenzo Pérez. Asimismo, ha explicado que la remodelación del pabellón en desuso del Complejo Diego Salinas, denominado Edificio Carmen Brú, supondrá el traslado a dicha zona de departamentos municipales como Urbanismo y Multimedia, de manera que ambos inmuebles podrán destinarse a viviendas de alquiler en pleno Casco Histórico.

Otro gran reto es la ejecución de la pasarela sobre el río Guadiaro, así como el inicio de las obras del nuevo recinto ferial para San Roque Ciudad, del nuevo pabellón deportivo en la calle Altamira de Pueblo Nuevo y de los dos parques temáticos previstos en Huerta del Valenciano y entre Estación y Taraguilla, según ha apuntado el alcalde.

En todo caso, considera el alcalde que "lo más importante" es la adjudicación de la gestión de las tres nuevas residencias para personas mayores de San Roque Ciudad, Estación y Puente Mayorga, una inversión de más de 10 millones de euros que supondrá contar con 120 plazas a las que hay que unir las 40 ya existentes en San Enrique.

Finalmente, tras asegurar que se siente "con fuerza, con la misma ilusión de siempre y con un poso de gratitud" con todas las personas que le han apoyado en estos duros meses, ha anunciado que volverá a postularse para volver a ser alcalde en el mandato 2027/2031.