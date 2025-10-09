El alcalde de San Roque (Cádiz) reitera su oposición a la subestación para Puente Mayorga y critica a Red Eléctrica

SAN ROQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha reiterado su oposición a la subestación proyectada en la barriada de Puente Mayorga para el cable con Ceuta y ha considerado que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a pesar de ser su compañera en el PSOE, "no ha comprendido los intereses de la comarca".

En este sentido, en una nota, ha señalado que los trabajos relacionados con la subestación eléctrica "no han avanzado ni un milímetro debido a la oposición del Ayuntamiento". Asimismo, ha recordado que el municipio ya cuenta con siete subestaciones, entre la que se encuentra la más importante de Andalucía, la del Pinar del Rey, que da suministro al Puerto de Algeciras.

Ruiz Boix ha indicado que el Ayuntamiento tiene las obras recurridas ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, lo que en la práctica supone un bloqueo a los trabajos que "en el municipio de San Roque no han avanzado ni un milímetro".

Para el alcalde, este enfrentamiento judicial finalizará "cuando Red Eléctrica mire con simpatía al municipio de San Roque". En este sentido, sostiene que Beatriz Corredor "no ha comprendido los intereses de la comarca".

Para Ruiz Boix, municipios como el de La Línea no deben proyectar crecimientos urbanísticos y, a la vez, rechazar la instalación en su suelo de infraestructuras necesarias para dar suministro eléctrico a esas nuevas construcciones. Ha recordado que "más del 90% de la electricidad" que llega a ese municipio procede de la subestación de Campamento, cuya última ampliación se realizó para dar suministro al nuevo hospital.

No obstante, ha reclamado a Red Eléctrica una nueva subestación para el Valle del Guadiaro, de la que no se opuesto a que pueda servir en el futuro también para el cable de Ceuta, siempre que no se construya tan cerca de viviendas y centros educativos como la planteada en Puente.