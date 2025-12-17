Alcaldes del Campo de Gibraltar (Cádiz) piden "transparencia y participación" ante el tratado sobre el Peñón

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha manifestado su "preocupación" por la falta de información pública sobre el contenido del tratado que regulará la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, pese a que se haya anunciado la conclusión del texto legal, solicitando "transparencia" al respecto y la "participación" de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, municipio que hace frontera con el Peñón, se ha mostrado "cauto" a la espera de ver en qué va a consistir este acuerdo, aunque viéndolo con "una mezcla de optimismo y esperanza".

Así se han expresado tras saberse que la Unión Europea y Reino Unido han logrado cerrar los textos legales que recogen los términos de la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado pero no aún el definitivo para su entrada en vigor.

Landaluce ha señalado que aunque se habla de prosperidad compartida y de eliminación de barreras para el tránsito de personas y mercancías, los municipios del Campo de Gibraltar "siguen sin conocer los detalles concretos del acuerdo ni su impacto real" sobre cuestiones como empleo, actividad portuaria, control aduanero, movilidad diaria de miles de trabajadores y seguridad jurídica de la zona.

"No es razonable que, a estas alturas, los ayuntamientos y la ciudadanía del Campo de Gibraltar tengamos que enterarnos por comunicados genéricos. Exigimos conocer el contenido exacto del tratado, porque sus efectos se sentirán directamente en nuestra comarca", ha afirmado el alcalde algecireño.

Asimismo ha recordado que Algeciras y su puerto "son actores estratégicos en cualquier esquema de movilidad y comercio en el Estrecho", por lo que ha considera "imprescindible" que el Gobierno de España "informe con claridad" y cuente con las administraciones locales antes de la firma y ratificación definitiva del acuerdo.

"Hablamos de fronteras, de controles, de fiscalidad, de competencia económica y de miles de trabajadores transfronterizos. No se puede pedir confianza sin transparencia", ha subrayado Landaluce, quien ha reiterado que "cualquier acuerdo debe garantizar igualdad de condiciones, respeto a la legalidad vigente y beneficios reales para el conjunto del Campo de Gibraltar, evitando desequilibrios que perjudiquen a los municipios españoles de la zona".

Ante todo esto, ha reclamado que el texto del tratado se haga público "cuanto antes" y que se abra un proceso de información y diálogo con las instituciones locales y los agentes sociales y económicos del territorio.

LA LÍNEA MIRA CON "OPTIMISMO Y ESPERANZA" EL TRATADO

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha expresado en un audio difundido a los medios que están "con una mezcla de optimismo, esperanza y, sobre todo, cautela", a la espera de ver "en qué va a consistir este acuerdo, cómo va a afectar al día a día de nuestros vecinos y cuál va a ser el nuevo estatus quo con el que nos vamos a encontrar en relación a nuestros vecinos de Gibraltar".

"Esperemos que con este acuerdo se acaben acometiendo una serie de problemas que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que afectan fundamentalmente a nuestra ciudad y también al resto de la comarca", ha manifestado Juan Franco a este respecto.

El alcalde linense ha esperado que "todas las cuestiones" que se han ido poniendo sobre la mesa "acaben teniendo un reflejo positivo buscando soluciones y que sea con un ánimo constructivo" para que se marque "una hoja de ruta clara".

"Entiendo de que este acuerdo no va a ser la piedra filosofal o la panacea, sino que deberá requerir de determinados desarrollos normativos que acaben llevando a un acuerdo que entiendo que afectará a cuestiones generales de gran importancia", ha finalizado.