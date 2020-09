Alcaldes de IU en Cádiz critican la "falta de implicación" de la Junta ante las necesidades de los colegios

CÁDIZ, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de IU de la provincia de Cádiz, que gobiernan en las poblaciones de Conil, Trebujena, Medina, Jimena, San Martín del Tesorillo, Bornos, Espera, Puerto Serrano y Alcalá del Valle, han criticado la "situación de abandono" que sufren los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía ante el inminente inicio del curso escolar, así como la "falta de implicación" de la Administración autonómica a la hora de implementar las medidas sanitarias que garanticen una vuelta al cole segura para los niños y jóvenes andaluces.

Según ha explicado en una nota el diputado provincial y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, los alcaldes de IU han enviado un escrito al Delegado Territorial de Educación en Cádiz de la Junta solicitándole una reunión urgente con objeto de que les informe personalmente de todos los protocolos y procedimientos establecidos por la Consejería de Educación para garantizar un inicio del curso escolar seguro, incluidas las vías de financiación necesarias para poder ejecutar las medidas a adoptar.

Según Palomares, si bien desde la delegación territorial se les ha hecho entrega de cierta documentación en la que se establecen las medidas sanitarias a tomar, "la realidad es que la competencia para aplicarlas no es de los ayuntamientos, sino de la Consejería de Educación". Es por ello que se suman a las denuncias y preocupación mostrada por Ampas y personal directivo de centros educativos "ante la desidia que está mostrando la Consejería de Educación a la hora de implementar dichas medidas, especialmente en lo que a dotación de material y personal de limpieza y desinfección se refiere".

"De hecho, la realidad es que, ante la falta de respuesta de la Junta, estamos siendo los propios ayuntamientos quienes, con nuestros escasos recursos económicos, estamos abasteciendo a los centros de dicho material y personal, dejando de atender con esos recursos otras necesidades básicas de nuestros vecinos", ha afirmado Palomares.

Así, los alcaldes de IU Cádiz han afeado al Gobierno andaluz "que vuelva a desatender las necesidades de los ayuntamientos y de los centros educativos", ya que "es imprescindible y corresponde a la Junta de Andalucía poner a disposición de los colegios todos los recursos necesarios para garantizar una vuelta al cole segura". En este sentido, Palomares ha apuntado que "no es momento de escatimar en gasto público ni ahorrar en el sistema público andaluz de educación".

Según el alcalde de Bornos, además de las medidas de limpieza y desinfección, es imprescindible bajar la ratio en las aulas de los colegios andaluces, ya que esta medida, que debe ir acompañada de un aumento de docentes, además de ser muy efectiva frente al Covid-19, también "es muy necesaria para recuperar los aprendizajes no adquiridos durante la ausencia de docencia presencial, reforzar contenidos, elaborar planes de seguimiento individualizados o llevar a cabo medidas de atención a la diversidad".

Además, en la línea de las instrucciones de la Consejería de Educación, que recogen que la prioridad debe ser garantizar la continuidad académica del alumnado, los alcaldes de IU han reclamado al Gobierno andaluz poner a disposición de los centros educativos los recursos materiales necesarios para poder garantizar la educación telemática en caso de que resulte necesaria la suspensión de la actividad.

Finalmente, Palomares ha recordado que el Gobierno central ha puesto a disposición del Gobierno andaluz 383 millones de euros para el refuerzo del sistema educativo, siendo Andalucía la comunidad que más fondos recibe en este sentido. No obstante, "no vemos que el Ejecutivo de Moreno Bonilla esté haciendo un uso eficiente de ese dinero, ya que no baja la ratio, no garantiza recursos y personal para garantizar una vuelta segura a las aulas y pierde una oportunidad histórica para reforzar la educación pública", ha concluido.