La alcaldesa de Jerez exige al Gobierno "el mismo compromiso" en infraestructuras "que para el resto del país"

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha expresado su "indignación por la demora" por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la ampliación de un tercer carril de la autopista AP-4 y ha exigido que los trabajos se extiendan hasta Jerez y el resto de la provincia de Cádiz, exigiendo al Gobierno "el mismo compromiso" en infraestructuras para Jerez y la provincia "que para el resto del país".

"Nos sumamos nuevamente a la denuncia que hace la Confederación de Empresarios pero que hace cualquier ciudadano de a pie porque las caravanas en la AP-4 la sufrimos todos y no solamente los de Jerez y la provincia de Cádiz, sino también los que vienen de fuera", ha afirmado en una nota la alcaldesa.

Asimismo, ha añadido que "no tiene sentido que Jerez esté trabajando para consolidar unas cifras de turismo que son espectaculares, o una cifras de creación de empresas que son también espectaculares o unos eventos culturales importantes y que luego no se pueda llegar, además de la discriminación que sentimos por el hecho de que se haya decidido que las obras se paralizan en la provincia de Sevilla". "Hay un cortafuegos permanente en infraestructuras en relación con la provincia de Cádiz que es el que venimos denunciando", ha afirmado.

García-Pelayo ha definido como "castigo y discriminación" el trato en materia de infraestructura y ferrocarril que se está dando a la provincia de Cádiz por parte del Gobierno de la nación y ha exigido "que se trate con el mismo respeto y con el mismo compromiso presupuestario que se está tratando a otras provincias andaluzas o a otras regiones de España".