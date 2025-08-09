La alcaldesa de Jerez visita la tienda Sabores Made in Spain en el primer aniversario de su apertura

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en su visita a la tienda 'Sabores Made in Spain'. - MANU LOPEZ IGLESIAS/AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha felicitado al empresario Juan Carlos Carrasco, responsable de la tienda 'Sabores Made in Spain' que ha celebrado recientemente su primer aniversario. García-Pelayo ha estado acompañada por la delegada de Comercio y Consumo, Nela García,

'Sabores Made in Spain' se dedica a productos gourmet, con productos de Jerez, de la provincia, de Andalucía, y que hace hueco también para exquisiteces del resto de España. El establecimiento se ubica en la esquina de la calle San Cristóbal y la plaza Plateros.

La alcaldesa, además de felicitar al propietario y su equipo, ha mostrado su orgullo por el éxito del establecimiento desde que abrió sus puertas "tanto por el público de la localidad como de visitantes que encuentran en este lugar exquisiteces de primer orden procedentes de toda España y donde, por tanto, es muy difícil decidirse y elegir algo", según una nota municipal.

Ha resaltado García-Pelayo la relevancia de los productos de Jerez en el muestrario de este negocio gastronómico, "a los que se vienen a buscar por su fama, diversidad y calidad, de hecho esto es lo que ha impulsado a que nuestra ciudad presente su candidatura a capital gastronómica de 2026".

La Capitalidad Gastronómica la otorga anualmente la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas de Turismo (FEPET), y distingue, desde 2012, a las ciudades con una destacada gastronomía. Desde su creación en 2012, han sido reconocidas localidades como Logroño, Burgos, Cáceres o Toledo.

En este sentido, Jerez destaca por ser el centro de la producción de uno de los vinos más famosos del mundo, además de su vinagre y su brandy a los que se suma una gastronomía con raíces rurales, marcada por las viñas y su tradición bodeguera. A esto suma las estrellas Michelín obtenidas en los últimos años por restaurantes de la ciudad.

Por su parte, Nela García ha manifestado que es un "un orgullo contar con un establecimiento de estas características en el centro. Un comercio especializado que siempre nos hacen que nos distingamos de otras localidades y de otros ofertas".

Asimismo, ha resaltado la importancia de los comercios de barrios y centros que ofrecen ofertas variadas y personalizadas "que los hacen únicos".

Finalmente, la alcaldesa y la delegada de Comercio y Consumo brindaron por el primer aniversario de este establecimiento y desearon a Juan Carlos Carrasco y su equipo "todo el éxito del mundo".