La alcaldesa de San Fernando (Cádiz) destaca que la Feria 2026 consolida el modelo impulsado por el Ayuntamiento

Uno de los conciertos organizados por el Ayuntamiento en la Feria de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha destacado que la Feria del Carmen y de la Sal 2026 ha "confirmado la plena consolidación del modelo impulsado por el Ayuntamiento en los últimos años". "Un éxito que a veces pasa casi inadvertido porque todo funciona con naturalidad, y que se refleja en la satisfacción ciudadana, el respaldo de los sectores implicados, la proyección exterior del evento y una organización que la ciudadanía ya percibe como propia", ha apuntado.

"Es precisamente en esos momentos, cuando el trabajo deja de ser noticia porque el resultado habla por sí solo, cuando podemos sentirnos realmente satisfechos como equipo", ha afirmado en una nota la alcaldesa.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que los caseteros han trasladado un balance "muy satisfactorio", con unas ventas que igualan e incluso superan las excelentes cifras registradas el pasado año. La Feria ha mantenido una elevada afluencia desde su inauguración, intensificándose especialmente durante el fin de semana con miles de personas procedentes tanto de San Fernando como de otros municipios.

Además, ha afirmado que a ello se suma el éxito de una programación que ha vuelto a llenar los conciertos y que ha conseguido que cada vez más personas disfruten también de las actividades organizadas durante el día, ampliando el tiempo de permanencia en el recinto y diversificando el perfil del público.

La consolidación del modelo también se refleja en la creciente proyección exterior de la Feria, ya que, según ha asegurado, la imagen de San Fernando ha circulado de forma masiva a través de las redes sociales gracias a las fotografías y vídeos compartidos por vecinos y visitantes. A ello se suma el alcance obtenido por los contenidos publicados en el perfil municipal de Instagram, cuyas fotografías y reels han superado conjuntamente las 500.000 visualizaciones durante estos días, generando un importante impacto promocional para la ciudad, ha añadido.

De igual forma, la estética del recinto, el cuidado de la decoración, la iluminación, los espacios y la programación han contribuido a proyectar una Feria "coqueta, cuidada y pensada al detalle", según Patricia Cavada, que ha señalado que refuerza una imagen de calidad que trasciende el propio evento y posiciona a San Fernando como un destino atractivo también desde el punto de vista turístico y festivo.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que "detrás de cada detalle hay mucho esfuerzo, planificación e ilusión compartida", subrayando que el objetivo del Gobierno municipal continúa siendo mejorar cada edición y seguir consolidando la Feria del Carmen y de la Sal como una de las grandes citas festivas de Andalucía.