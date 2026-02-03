Algeciras (Cádiz) activa el Plan de Emergencia Municipal ante riesgo de inundaciones y ordena evacuaciones preventivas

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha activado en la tarde de este martes el Plan de Emergencia Municipal en su nivel máximo, tras la recomendación de la Junta de Andalucía de evacuar a los residentes en las zonas del municipio más susceptibles de sufrir inundaciones. La medida preventiva responde al riesgo derivado de la posible crecida de cauces y arroyos, así como a la evolución del temporal que podría afectar al municipio.

La decisión se ha adoptado durante la reunión celebrada en el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal), instalado en la Jefatura de la Policía Local, donde se ha explicado que la evacuación afectará a vecinos de varias zonas del municipio, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En concreto, en la Colonia San Miguel, se solicita abandonar las calles Quejigo, Cedro, Encinas y Villas de San Miguel II. En la zona baja del Rinconcillo, la medida alcanza desde la Parroquia de Los Milagros hasta la Carretera de la Mediana, incluyendo la playa y el río Palmones. También se verán afectadas viviendas de la calle Ponce de León y alrededores, próximas al Arroyo Saladillo; las calles Camarón de la Isla e Isabel Pantoja, en La Juliana; así como la zona del Río de la Miel, las cercanías del Pícaro, la calle Helmut Siesser, Los Guijos y la Avenida Aguamarina.

Para quienes no puedan acudir a casas de familiares o amigos, el Ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja Española, ha habilitado el pabellón polideportivo municipal 'Ciudad de Algeciras - Doctor Juan Carlos Mateo'. Allí los afectados podrán descansar y cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y otros apoyos.

Además, el pabellón polideportivo 'Andrés Mateo', en el barrio del Saladillo, está preparado para acoger a personas sin hogar que se presenten en la zona. La alerta sobre la ciudad pasará a nivel naranja a medianoche de este martes, con un pico de lluvia previsto entre esa hora y las 5,00 horas de este miércoles, que podría oscilar entre 70 y 80 litros por metro cuadrado.

Ante ello, Landaluce ha ordenado el despliegue de patrullas de la Policía Local en todos los puntos del término municipal susceptibles de sufrir inundaciones, directriz que también ha sido dada al resto de servicios municipales, caso de Protección Civil, Emalgesa, Algesa o Vías y Obras. Asimismo, los servicios están organizados y en directa coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.

El alcalde ha reiterado su llamamiento a la prudencia y a la calma, rogando a los ciudadanos que en caso de sufrir alguna emergencia se pongan en contacto inmediato con los números de teléfono 112 (Emergencias de Andalucía) o 092 (Policía Local de Algeciras).