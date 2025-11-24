Las almadrabas gaditanas están "satisfechas pero expectantes" con la subida del 17% de cuota propuesto por la Iccat

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo, ha manifestado que están "satisfechos pero expectantes" depués de que tras tres años consecutivos con el Total Admisible de Capturas (TAC) congelado, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) haya acordado una subida del 17% de la cuota europea.

"Estamos satisfechos pero expectantes, ante cómo se desarrollará ahora la aplicación de ese reparto en el ámbito europeo y nacional", ha manifestado Crespo, que ha explicado que partiendo de ese porcentaje, es el turno de las instituciones, la Unión Europea, donde se prevé que puedan entrar nuevos actores en el reparto, al igual que ocurreo con el siguiente paso que sería el Real Decreto del Gobierno de España. Es por ello que "esperamos que ese 17% se traduzca en una subida real y justa, que es lo que esperan los almadraberos", ha subrayado.

Crespo ha recordado que las almadrabas gaditanas suponen una de las principales actividades económicas de una de las comarcas más desfavorecidas de la provincia, por lo que "el incremento es una buena noticia, porque reconoce que lo estamos haciendo bien en la sostenibilidad de la especie y de la pesca, es decir, en la actividad, pero también en el relevo generacional y la creación de riqueza y empleo". "Somos un sector de presente que se juega su futuro en este reparto", ha afirmado.

La gerente de las almadrabas ha agradecido "a la administración comunitaria, y a la española especialmente, el trabajo y la dedicación hacia el sector, con un seguimiento cercano e información constante durante toda la celebración del Iccat, que se ha saldado con un aumento del 17% de la cuota" en lo que ha calificado como "una semana agónica por la propuesta presentada por Estados Unidos".

El acuerdo del Iccat debe ahora pasar por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas, donde se fijará el reparto comunitario. Acto seguido, a nivel español, el Gobierno ha anunciado un Real Decreto que, por primera vez, permitiría la entrada de nuevos actores en el reparto económico del atún rojo.

"Desde el sector almadrabero confiamos en que España no aplique una 'tarifa plana' de cuota y tenga en cuenta la historia y la contribución de las almadrabas gaditanas, un sector esencial para Andalucía y para España", ha concluido Marta Crespo.