Almudena Martínez junto a Bruno García en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, y la secretaria general, Almudena Martínez, han defendido las principales propuestas del PP en materia de mujer e igualdad, centradas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el empleo y la independencia económica, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento femenino. "Las mujeres no necesitan lecciones de nadie, necesitan libertad, oportunidades y políticas que resuelvan sus problemas", ha asegurado Martínez.

Además, en una nota, ha reivindicado "una política de igualdad que vaya más allá de los discursos y se traduzca en soluciones concretas para las mujeres". "Ese es el compromiso del Partido Popular con todas las mujeres de la provincia de Cádiz", ha garantizado.

En ese sentido, ha detallado que el programa del PP contempla medidas concretas para abordar cuestiones que siguen condicionando la vida de muchas gaditanas a través de "una agenda de igualdad centrada en las personas y la realidad de las mujeres".

Así, ha destacado la lucha contra la violencia hacia las mujeres mediante el refuerzo de la prevención, la protección de las víctimas con mecanismos eficaces y una atención integral. "Proteger a las mujeres es mucho más que hablar en su nombre y las mas malas leyes también tienen sus consecuencias", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado la gestión del Gobierno y los efectos de la ley del 'solo sí es sí', que "provocó revisiones de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales", así como los fallos en las pulseras antimaltrato. "La protección de las víctimas exige responsabilidad, rigor y recursos", ha afirmado.

Martínez del Junco ha afirmado que el PP "defiende una política de igualdad que escuche a las víctimas, que las proteja a ellas y sus hijos, que persiga al agresor, combata la violencia sexual, la trata y la explotación, y destine los recursos públicos allí donde verdaderamente son necesarios". "Queremos recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para los órganos judiciales y para la atención psicológica, jurídica y social de las víctimas y de sus hijos, mejorar los mecanismos de valoración del riesgo y garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas tecnológicos de protección", ha explicado.

Por otra parte, en materia de empleo e independencia económica han defendido la puesta en marcha de incentivos y ayudas que favorezcan la incorporación al mercado laboral, el emprendimiento y el apoyo a las trabajadoras autónomas. Entre las propuestas figuran planes para reducir la brecha salarial o bonificaciones en las cuotas de autónomos.

Igualmente, han apostado por la conciliación y la corresponsabilidad mediante medidas como el impulso a la educación gratuita de 0 a 3 años para la incorporación al mercado laboral, la implantación de horarios flexibles o bancos de horas, la ampliación de los permisos por nacimiento y el establecimiento de medidas fiscales de apoyo a las familias y al cuidado de mayores dependientes.

Finalmente, se ha referido a la importancia de reconocer el talento femenino promoviendo una mayor presencia de mujeres en todos los sectores económicos, sociales y profesionales. "En la provincia de Cádiz tenemos mujeres extraordinarias que cada día levantan negocios, sacan adelante a sus familias, trabajan en nuestros pueblos, investigan, emprenden y lideran proyectos, son mujeres que no piden privilegios, sino que se reconozca su esfuerzo y que nadie les ponga límites", han concluido.