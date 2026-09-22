Álvaro Morte y Ana Duato, Premios de Honor de South International Series Festival 2026

Archivo - El actor Álvaro Morte durante el photocall previo al primer concierto de Bad Bunny en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano, a 30 de mayo de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival reconocerá en su cuarta edición las trayectorias de Álvaro Morte y Ana Duato, que recibirán dos de los Premios de Honor de 2026, con los que el festival distingue a profesionales que han dejado una huella destacada en la ficción y el audiovisual.

Con estos reconocimientos, se vuelve a poner el foco en las trayectorias que forman parte de la historia reciente de la ficción española, en una edición que se celebrará del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2026 en Cádiz, reuniendo nuevamente a creadores, intérpretes, profesionales de la industria, medios de comunicación y público en torno a las principales novedades de la ficción seriada, como ha informado el festival en una nota.

Para el South, el reconocimiento a Álvaro Morte tiene además "un significado especial". Nacido en Algeciras, el actor español recibirá este Premio de Honor en su tierra, después de una trayectoria que le ha llevado a convertirse en uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional.

Su interpretación de Sergio Marquina, alias El Profesor, en 'La casa de papel' supuso "un punto de inflexión" en su carrera y convirtió al personaje en uno de los más reconocibles de la ficción española en todo el mundo. Desde entonces, ha seguido sumando personajes y proyectos dentro y fuera de España.

De Sergio Marquina en 'La casa de papel' a Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', su trayectoria le ha valido reconocimientos como el Fotogramas de Plata, el Premio Platino o el Premio de la Unión de Actores y Actrices, entre otros.

El actor recogerá su Premio de Honor de South 2026 la noche del martes 3 de noviembre en el Gran Teatro Falla de Cádiz, en uno de los actos centrales de esta cuarta edición del festival.

South International Series Festival reconocerá también la trayectoria de Ana Duato, uno de los rostros más reconocibles de la ficción española de las últimas décadas. Desde sus primeros trabajos en títulos como 'Brigada Central', su carrera ha estado ligada a algunas de las series más populares del país, entre ellas 'Médico de familia', 'Querido maestro' o 'Mediterráneo', destacando su personaje de Merche en 'Cuéntame cómo pasó', a quien interpretó desde el estreno de la serie en 2001 y hasta su despedida en 2023.

Durante más de dos décadas, Duato dio vida a uno de los personajes "más queridos" de la ficción española, acompañando a varias generaciones de espectadores y convirtiéndose en "una pieza fundamental" de una serie que recorrió a través de la familia Alcántara buena parte de la historia reciente de España.

Su trabajo ha sido reconocido, entre otros galardones, con varios Fotogramas de Plata y TP de Oro, además de los premios de la Academia de Televisión.

La actriz recogerá su Premio de Honor un día antes que Morte, el lunes 2 de noviembre, dentro de la programación de la cuarta edición del festival.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2026 con Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz como entidades oficiales, siendo Mediterráneo Mediaset España Group su media sponsor, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility y Fundación Unicaja sus sponsor, y Cultura Inquieta su Partner.

La edición 2026 del festival está cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.