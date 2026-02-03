Andalucía alcanza 5.216 incidencias con 26 carreteras cortadas y puertos de Cádiz y del Estrecho cerrados este miércoles

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca. - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado 136 incidencias durante la jornada de este martes, lo que eleva a un total de 5.216 emergencias atendidas desde el inicio de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero. Además, de cara a este miércoles se ha decretado el cierre de los puertos de Cádiz y del Estrecho de Gibraltar, y se han contabilizado 26 carreteras cortadas al tráfico.

Desde el inicio de esta serie de borrascas, las salas del 112 han gestionado 1.043 incidencias en Sevilla, 1.024 en la provincia de Cádiz, 868 en Jaén, 687 en Granada, 507 en Málaga, 448 en Almería, 426 en Córdoba y 213 en Huelva, según ha detallado la EMA en un comunicado.

En concreto, la mayoría de las incidencias registradas este martes se han debido a la caída de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, así como al desprendimiento de laderas y afectaciones en carreteras secundarias por caída de tierra, piedras y deslizamientos.

CIERRE DE LOS PUERTOS EN CÁDIZ Y ESTRECHO

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto este martes el cierre de los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comprendidos en el ámbito geográfico de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar, mientras el aviso de temporal permanezca vigente.

En este sentido, tienen prohibida la salida: catamaranes del servicio de pasaje de la Bahía de Cádiz, buques y embarcaciones de recreo, tanto de servicio comercial o no, de servicios portuarios distintos de los servicios de practicaje, remolque, portuario y amarradores; así como dragas, gánguiles, embarcaciones de apoyo a submarinistas y embarcaciones dedicadas a cualquier otra actividad en las zonas de servicio portuario. También tienen restringida la salida buques y embarcaciones de pesca y todos aquellos que entren o salgan sin práctico a bordo.

La medida no se aplica a aquellos que cuenten con práctico a bordo, siempre y cuando el buque cuente con plena operatividad de la propulsión, gobierno, maniobra, fondeo y equipos de ayuda a la navegación. En estos casos, el Capitán y el Práctico determinarán de común acuerdo la viabilidad de la maniobra, en función de las condiciones reinantes en cada momento. Asimismo, las restricciones anteriores no serán de aplicación en caso de urgencia o necesidad.

CIERRE DE INSTALACIONES

La Estación de Esquí de Sierra Nevada permanecerá cerrada durante toda la jornada del miércoles. Los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda (Málaga), de Algeciras y Villamartín, en Cádiz, permanecerán cerrados este miércoles, y la ciudad romana de Acinipo, también de Ronda, estará cerrada.

En Puerto Real (Cádiz) se adoptarán varias medidas preventivas en el Parque de Los Toruños y La Algaida, que permanecerá cerrado al público mientras se mantenga la situación de alerta y suspende todas las actividades, incluidas las visitas de grupos concertados y actividades náuticas.

Además, en la tarde de este martes se ha constituido el comité de operaciones del Plan ante el Riesgo de Inundaciones para vertebrar y desplegar todas las medidas y recursos que ha establecido en la mañana de este jornada la dirección del Plan.

SEGUIMIENTO DE CAUCES

Desde la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con los sistemas de explotación de las distintas demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo del estado de las presas, nivel de los ríos y estado de los cauces, a fin de evitar que las intensas lluvias que se están produciendo o que están previstas para los próximos días provoquen los menores daños posibles.

Para ello, se están analizando las predicciones meteorológicas junto con los mapas de inundabilidad y el seguimiento de los cauces en cada zona para valorar los posibles escenarios, trasladando esta información a los servicios de Protección Civil para que tomen las decisiones más oportunas en cada caso para proteger a la población, las infraestructuras y los bienes materiales.

Asimismo, se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con el alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz se está desaguando en las presas de Los Hurones, Bornos, Almodóvar, Celemín o Barbate. También en el Campo de Gibraltar, donde se esperan intensas lluvias, se está desembalsando en Charco Redondo y Guadarranque.

En el sistema Costa del Sol Occidental, aunque las predicciones meteorológicas no son tan elevadas como en la provincia de Cádiz, también se está desembalsando en La Concepción para aumentar el resguardo o capacidad delaminación. Y en la provincia de Granada, es posible que la presa de Rules vierta por aliviadero, entre otros desembalses que se están produciendo en los distintos territorios.

UN TOTAL DE 17 CARRETERAS CORTADAS EN CÁDIZ

La Dirección General de Tráfico ha confirmado que 26 carreteras permanecen cortadas, 19 por inundaciones, cinco por desprendimientos o deslizamientos y otras dos por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se ha producido en vías de la provincia de Cádiz (17).

Las 15 carreteras cortadas por anegaciones en la provincia gaditana son la A 381 en el ramal de incorporación sentido Jerez y en el paso inferior, la A-405R2 en Castellar de la Frontera, la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, la CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de Los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-9101 en Olvera, la CA-9120 en Torre Alháquime y la A-2075 a su paso por Rota.

También está cerrada a la circulación de manera preventiva la A-372 entre los kilómetros 35 y 46 y entre el 29 y el 35 (Grazalema), aunque se permitirá el tránsito entre las 7.45 y las 9.15 horas y entre las 15.30 y las 16.30 horas de mañana. Entre los términos municipales de Setenil y Alcalá del Valle, se ha producido el corte total de la calzada entre los kilómetros 11 y 15 de la A-7276 en Setenil de las Bodegas y en la A-2302 (Grazalema) por deslizamientos de taludes.

En Málaga permanece cerrada la MA-8302 en Estepona-Genalguacil por anegaciones en la calzada, y por desprendimientos de piedras la A-7150 a su paso por Casares y la A-366 (de Coín a Tolox, km 53), y en la provincia de Cór doba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza, mientras que en la provincia granadina no se puede circular por la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos Genil.

En Jaén, está cerrada al tráfico la A-324 en Cambil por riesgo de desprendimientos La acumulación de nieve mantiene en nivel negro la A-395 (del kilómetro 32 al 39) y la A-4025 (del 0 al 7), ambas en Sierra Nevada. Por otra parte, en Sevilla capital se va a realizar el corte de la SE-20 desde las 23.00 horas de hoy martes hasta las 7.00 horas del jueves día 5.