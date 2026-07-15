Por Andalucía celebra el fin de la Verja de Gibraltar porque facilita "reclamaciones históricas" de trabajadores

El portavoz adjunto del grupo parlamentario, Por Andalucia, Ernesto Alba, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha celebrado este miércoles el final de la Verja de Gibraltar tras "muchos años de conflictos, de 'dimes y diretes' entre los distintos países", y ha considerado que "va a facilitar muchas reclamaciones históricas de los trabajadores en La Línea" de la Concepción (Cádiz).

Así lo ha valorado el diputado de Por Andalucía Ernesto Alba en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, a preguntas de los periodistas, ha llamado la atención, al hilo de este asunto, sobre "la cantidad de trabajadores que tienen que ir a Gibraltar" desde La Línea y que se encontraban "con el problema de la barrera y todos los problemas" que conlleva, como "de controles".

De este modo, ha indicado que desde Por Andalucía se alegran de la demolición de la Verja "sobre todo por que facilite el día a día a los trabajadores de La Línea", y "siempre lo que se ha reclamado también por los sindicatos y la sociedad civil organizada del Campo de Gibraltar".

A renglón seguido, ha pedido que "todo esto vaya respaldado también por planes integrales y estratégicos que fortalezcan las realidades de La Línea en esas relaciones también con Gibraltar".

"Hablamos de planes integrales en los que se pueda ver una cooperación, en los que se apueste y se fomente el empleo, el desarrollo industrial del Campo de Gibraltar", y que también afronten "las distintas desigualdades que hay generadas" en La Línea "por las propias relaciones que hayan estado estableciendo", ha concluido Ernesto Alba.