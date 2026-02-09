Arcos (Cádiz) baja su nivel de emergencia y las personas desalojadas pueden volver a sus viviendas

Crecida del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. - Joaquín Corchero - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha anunciado que, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local, "la situación está mejorando" y se ha bajado el nivel de emergencia de dos a uno. Además, ha señalado que se ha acordado el realojo total de las personas que estaban fuera de sus viviendas.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía en las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, el alcalde ha explicado que "el río ahora está desembalsando a 100 metros cúbicos por segundo, por lo tanto hay una bajada del caudal muy importante". "Tenemos que seguir en alerta porque viene lluvia, porque el suelo sigue recogiendo agua, pero vamos tendentes a la normalidad", ha añadido.

Así, una vez anunciado que los vecinos desalojados ya pueden volver a sus casas, ha apuntado que "esto implica también que a partir de ahora se pueden llevar a cabo ya las labores de limpieza y de mejora". "Vamos a arreglar caminos para poder acceder a las parcelas con mayor facilidad y estamos colocando bateas para que los vecinos puedan tirar los enseres y el Ayuntamiento se los va a ir recogiendo", ha explicado.

En este sentido, Rodríguez ha afirmado que desde el Ayuntamiento se está "mejorando la recogida y viendo las necesidades" que tienen los vecinos. Asimismo, ha hecho un llamamiento para que los vecinos de Arcos acudan de forma voluntaria para ayudar a todos los que tienen sus viviendas afectadas, para sacar enseres y realizar labores de limpieza.

Igualmente, ha hecho un llamamiento a aquellas empresas que tengan bateas y que quieran colaborar, para que se pongan en contacto con el Ayuntamiento y ayuden a colocar distintas bateas por distintos puntos para ir mejorando este servicio.

También ha recordado, para quien quiera colaborar, que Cáritas tiene un número de cuenta corriente y un número de bizum para todas aquellas aportaciones económicas que se quieran realizar. Eso lo va a gestionar Cáritas y se van a comprar exclusivamente materiales necesarios para las labores de limpieza.

"Estamos en la fase final, pero tenemos que terminar como empezamos, tenemos que terminar bien, arrimar el hombro con nuestros vecinos y os pido ahora ayuda, así que toda aquella persona que pueda colaborar, le pido que vaya como voluntario a los distintos puntos de Arcos", ha concluido.