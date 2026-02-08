Vecinos de Grazalema (Cádiz) acceden a sus casas acompañados por la Guardia Civil para recoger enseres

Una vecina de Grazalema con su mascota tras poder volver a su casa a recogerla después de ser desalojada. - GUARDIA CIVIL

GRAZALEMA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Algunos vecinos de Grazalema (Cádiz), coordinados y acompañados por la Guardia Civil, han podido acceder en la mañana de este domingo a sus casas para recoger enseres y animales domésticos que habían quedado atrás tras al desalojo de todo el municipio en la tarde del pasado jueves. Para ello, un grupo de voluntarios fue avisando este sábado a los que podían ir accediendo con llamadas telefónicas.

Según un video difundido por la Guardia Civil, una vez que los vecinos han llegado al municipio, han sido concentrados en un punto y han podido acceder a sus viviendas divididos por calles de para poder recoger sus pertenencias.

Cabe recordar que la totalidad de los vecinos de Grazalema fueron desalojados el pasado jueves como medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestó el viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días". Así, según explicó, que se va a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hagan las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, y "crucemos todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver".