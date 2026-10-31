La Asociación de Mexicanos dedica su altar de Día de Muertos en Cádiz a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Imagen de archivo de la ofrenda del Día de los Muertos, en el Centro Cultural de la Villa, a 25 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mexicanos en Andalucía, con sede en Cádiz, ha expresado sus condolencias y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, sus familiares y todas las personas afectadas, y "como muestra de respeto y acompañamiento en el duelo, la asociación colocará una ofrenda de flores blancas y mariposas en memoria de las víctimas, como símbolo de paz, cariño y esperanza".

En una nota remitida por el Ayuntamiento de Cádiz, la asociación ha detallado que instalará, como cada año, su "tradicional altar" de Día de Muertos en el Castillo de Santa Catalina, que abrirá al público sin acto inaugural, el domingo 1 de noviembre, a partir de las 11,00 horas, y permanecerá hasta el 10 de noviembre.

Desde la entidad, han invitado a la ciudadanía a participar llevando fotografías, objetos personales, flores, dedicatorias y recuerdos de sus seres queridos fallecidos, para "compartir una tradición mexicana que convierte la memoria en un vínculo de amor y convivencia".

Asimismo, este año, el altar estará dedicado a los músicos del rock en español que "marcaron a varias generaciones". Entre los artistas homenajeados se recordará "al líder de Soda Stereo y figura fundamental del rock latinoamericano, Gustavo Cerati, y al destacado músico y baterista argentino, Martín Carrizo". También se evocará la trayectoria musical de Indio Solari, "referente indiscutible del rock argentino" y a Rita Guerrero cantante de Santa Sabina.

Con este homenaje, la asociación "celebra la huella que deja la música en nuestras vidas, especialmente en quienes viven lejos de su tierra y encuentran en las canciones un puente hacia sus recuerdos, sus raíces y sus afectos".

En este sentido, la Asociación de Mexicanos en Andalucía ha agradecido a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, a las entidades colaboradoras y a todas las personas que hacen posible mantener viva esta tradición en Cádiz.