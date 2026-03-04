Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar celebra el tratado al "superar" las barreras "físicas y psicológicas"

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) ha expresado su satisfacción por el tratado publicado por la Unión Europea relativa a la situación del Peñón tras el Brexit, considerando que el nuevo marco Schengen que se recoge en este documento representa "una oportunidad para superar definitivamente esas barreras físicas y psicológicas", sustituyendo los controles sistemáticos por inspecciones aleatorias y justificadas, como ocurre en otras fronteras internas de la Unión Europea.

En un comunicado, la asociación ha recordado que este acuerdo afecta directamente a más de 15.550 trabajadores transfronterizos, de los cuales 10.860 son españoles, la mayoría residentes en La Línea de la Concepción (Cádiz), junto con otros ciudadanos europeos, entre ellos 134 gibraltareños, 1.620 británicos y 920 portugueses que viven en España y trabajan en el Peñón.

En ese sentido, han celebrado "este paso histórico" como "una esperanza de normalización y mejora real de la vida de los trabajadores, sus familias y la economía de toda la comarca del Campo de Gibraltar".

"Durante décadas el trabajo transfronterizo ha sido una vía de sustento para miles de hogares linenses ante la falta de oportunidades laborales en nuestra zona, castigada por el desempleo y el olvido institucional", ha advertido esta entidad, apuntando que la Verja ha sido en estos años "un foco constante de tensiones y humillaciones hacia los trabajadores", debido a "colas interminables de hasta 14 horas para vehículos y más de tres horas a pie, retrasos injustificados, gestos de desprecio o medidas arbitrarias que han afectado a la dignidad de personas que solo buscan ganarse la vida honradamente".

Es por eso que la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar ha entendido que este nuevo marco Schengen es "una oportunidad" para dejar atrás esas "barreras físicas y psicológicas", poniendo el foco también en "la necesidad" de resolver problemas laborales y sociales "todavía pendientes", como la doble imposición fiscal, el reconocimiento total de los años trabajados en Gibraltar, la protección por enfermedad y accidente, el acceso al desempleo, la homologación de las pensiones y la eliminación de "prácticas abusivas" como los contratos verbales o de "cero horas", ha enumerado.

La entidad ha valorado las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el acuerdo Schengen para Gibraltar, en las que apuntaba que este se diseña para garantizar, equiparar y mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos españoles y no para restringirla.

"Aplaudimos esta visión y confiamos en que el texto final del acuerdo cumpla con esa prioridad porque la prosperidad compartida no será real sin justicia laboral y social para quienes cruzan la frontera cada día", ha concluido Ascteg.

CCOO RESPALDA EL ACUERDO Y PIDE "PEDAGOGÍA"

Por su parte, el sindicato CCOO en Campo de Gibraltar ha mostrado su respaldo al acuerdo sobre la colonia británica, que "arroja luz" a cuestiones que eran objeto de la negociación pero también "sombras" en algunas partes del mismo que resultan "difícilmente interpretables por los agentes económicos y sociales" de esta comarca gaditana y de la ciudadanía en general.

Ante esto, el secretario de CCOO en Campo de Gibraltar, Manuel Triano, ha reclamado un canal de comunicación con el Gobierno de España para "clarificar todos los aspectos del texto".

Desde este sindicato han considerado que una vez hecho público el texto del futuro tratado y tras su lectura "debe abrirse un periodo para hacer pedagogía sobre su contenido, de resolución de dudas que se presentan y de explicación sobre su implementación práctica y su afectación a las personas trabajadoras y a las empresas".

No obstante, ha manifestado su satisfacción por este nuevo paso dado en la consecución de un tratado que "dé respuesta a las tantas veces planteadas demandas de un marco de seguridad jurídica en las relaciones laborales, esconómicas y sociales de la ciudadanías de ambos lados de la Verja", reiterando esa necesidad de una explicación pormenorizada del texto que "despeje dudas y evite lecturas interesadas de quienes en todo momento se han opuesto al acuerdo".