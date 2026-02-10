La AUGC denuncia "parálisis" del Gobierno dos años después de la muerte de dos agentes en Barbate (Cádiz)

Archivo - Un furgón de la guardia civil llega a la comandancia de Cádiz donde se encuentra el detenido por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate. A 19 de septiembre de 2024, en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado su "indignación y tristeza" por el segundo aniversario de lo acontecido un 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate (Cádiz), cuando dos guardias civiles "fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha", y denunciando la "parálisis" del Gobierno de España para aplicar las demandas de este colectivo para luchar contra el narcotráfico.

En una nota, AUGC ha señalado que "dos años después, la realidad a pie de costa no ha cambiado" y "la desidia política sigue siendo el principal obstáculo para la seguridad de quienes luchan contra el narcotráfico".

Así, se ha referido a "promesas incumplidas" y una declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz "olvidada", al seguir esta solicitud "guardada en un cajón".

A esto se suma que las plantillas de la Guardia Civil "continúan bajo mínimos, sin el refuerzo estructural necesario para combatir mafias cada vez más violentas", e "incentivos inexistentes", al indicar que no se han aprobado los complementos económicos ni los incentivos profesionales "que permitan asentar a los agentes en el territorio".

AUGC ha hablado también del "riesgo constante" que sufren los guardias civiles, que "siguen enfrentándose a embarcaciones de alta potencia con medios técnicos y materiales claramente inferiores". "Nada ha cambiado", han apuntillado, lamentado que se les siga sin reconocer como profesión de riesgo.

Esta asociación se ha sumado a las críticas expresadas por representantes públicos y sociales que "denuncian que nada ha cambiado tras lo ocurrido en Barbate", haciendo hincapié en "el desmantelamiento de unidades especializadas y la falta de una estrategia integral por parte del Ministerio del Interior contra el narcotráfico", que "sólo han servido para envalentonar a los delincuentes".

Ante todo esto, AUGC ha expresado "su decepción", ya que "no podemos permitir que el sacrificio de nuestros compañeros caiga en el olvido por un abandono institucional incomprensible". "Dos años es tiempo más que suficiente para haber dotado a la provincia de medios de protección dignos y patrulleras capaces de plantar cara a las narcolanchas con seguridad", ha aseverado esta entidad.

En ese sentido, ha exigido al Ministerio del Interior el reconocimiento de la profesión de Guardia Civil como profesión de riesgo, la declaración "inmediata" de la zona de especial singularidad para el sur de España y un aumento "real y permanente" de la plantilla de la Guardia Civil "en las zonas tensionadas".

También ha reclamado la renovación "urgente" de las embarcaciones marítimas y la dotación de equipos de protección "adecuados", defendiendo que "es hora de pasar de las palabras a los hechos" y que "la seguridad de los agentes y de los ciudadanos no puede esperar más".