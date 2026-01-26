Autoridad Portuaria de Cádiz dice que lleva "años" trabajando para garantizar la integridad de 'El Vaporcito'

Archivo - Vaporcito De El Puerto - EUROPA PRESS/APBC - Archivo

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha asegurado que lleva "años" trabajando con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el traslado de los restos del vapor Adriano III, conocido como 'El Vaporcito', a un entorno que garantizara su integridad y la seguridad del entorno.

De esta manera se ha expresado la APBC en un comunicado después de que el ayuntamiento portuense haya pedido este lunes a las partes responsables del mismo a que actúen "con carácter urgente" para la retirada y aseguramiento de los restos, que se ha visto afectado por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante el pasado fin de semana, dejándolo en un estado "lamentable".

Según la Autoridad Portuaria se dan dos condicionantes que han impedido "una solución definitiva hasta la fecha". Por un lado, ha recordado que se trata de un Bien de Interés Cultural, y que este BIC "tiene unos legítimos propietarios", que según la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, "tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores".

"No es competencia de la Autoridad Portuaria su traslado ni cuenta con el respaldo legal para hacerlo, dada la existencia de legítimos propietarios", ha manifestado esta entidad, a la vez que ha señalado que mantiene "una colaboración continua" con la Junta y el Ayuntamiento de El Puerto "en la búsqueda de una solución definitiva dado el estado de degradación en el que se encuentra el BIC".

De esta manera, ha advertido que las intensas lluvias de los últimos meses "han precipitado dicha degradación, llevando en la mañana de hoy a la Delegación Territorial de Cultura a solicitar el traslado de emergencia del BIC a un lugar cerrado, una nave municipal".

La Autoridad Portuaria ha indicado que debe ahora requerir a los legítimos propietarios dicho traslado, y que en caso de que no lo asuman, podrá actuar de forma subsidiaria y proceder a dicho desplazamiento con la supervisión técnica de la Junta de Andalucía, en aras a la colaboración institucional.