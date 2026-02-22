Autorizado este domingo la vuelta a casa de 35 vecinos de otras 22 viviendas en Grazalema (Cádiz) tras el temporal

Calle de Grazalema (Cádiz) normalizando su estampa tras haber sido escenario de graves inundaciones por el pasado temporal. A 20 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo, 22 de febrero el regreso de 35 vecinos de otras 22 viviendas en Grazalema (Cádiz), uno de los municipios más afectados por el paso de las últimas borrascas en Andalucía. Con este autorización, el número total de desalojados en esta localidad bajaría a 86 personas.

Así lo ha confirmado el consejero del ramo a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde detallaba que la dirección de la Emergencia había autorizado la vuelta a casa de un total de 35 personas de 22 viviendas ubicadas entre las calles Pie de Palo y Las Parras.

En este sentido, Sanz ha indicado que el comité técnico, dirigido por el Servicio de Emergencias Andalucía (EMA), ha estado trabajando durante todo el fin de semana en las evaluaciones y análisis de los inmuebles para autorizar el retorno seguro de los desalojados a sus domicilios.

Cabe recordar que Antonio Sanz había reiterado este pasado viernes, 20 de febrero, que de los más de 1.600 vecinos que tuvieron que ser desalojados el pasado 5 de febrero por el fuerte impacto de las precipitaciones, sólo quedaban 121 en situación de evacuación, con "tres o cuatro familias" que siguen fuera del pueblo. De este modo, tras autorizar la vuelta de estas 35 personas, aún faltarían un total de 86 vecinos por regresar a sus casas en dicha localidad.