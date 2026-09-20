Aviso amarillo este lunes en Cádiz por oleaje y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Archivo - Fuerte viento en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 21 de septiembre, avisos amarillos por fenómenos costeros y fuertes vientos de máximo 80 kilómetros por hora en la provincia de Cádiz.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el Estrecho mantendrá alerta amarilla activa durante toda la jornada por rachas máximas de levante de 80 kilómetros por hora hasta las 6,00 horas. Asimismo, la Aemet ha precisado en la campiña y el litoral gaditano el mismo nivel, pero con rachas de levante de un máximo de 70 kilómetros por hora.

En cuanto a los avisos por fenómenos costeros, el litoral y el Estrecho mantienen hasta las 12,00 horas el aviso amarillo por viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, "en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar".

Para la jornada de este lunes se esperan en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet ha pronosticado mínimas sin cambios o localmente en descenso; máximas en ascenso en el interior oriental y en descenso en el litoral mediterráneo oriental, mientras que el resto no experimentará cambios.

Por su parte, los vientos soplarán flojos de componente este, moderados en el litoral mediterráneo oriental y provincia de Cádiz y con "probables rachas ocasionalmente muy fuertes en las primeras horas del día".