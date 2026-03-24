Aviso amarillo este miércoles por oleaje en Cádiz con rachas máximas de hasta 61 km/h de levante

Archivo - Imagen de archivo de oleaje en costas andaluzas. - Marian León - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 25 de marzo, el aviso amarillo por oleaje en la zona del Estrecho (Cádiz) y en el litoral gaditano, ante la previsión de rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso permanecerá vigente desde el inicio de la jornada hasta las 13,00 horas. Durante ese periodo, el área del Estrecho y la comarca del litoral gaditano estarán bajo alerta por viento de levante, con rachas máximas de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), más concretamente en el oeste del Estrecho y mar adentro al sur de Trafalgar.

Para este miércoles, la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea y el área del Estrecho, donde se esperan cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles matinales y nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Asimismo, las temperaturas mínimas se encontrarán en ascenso, mientras que las máximas en las comarcas centrales andaluzas sufrirán un descenso, mientras que el resto sufrirán pocos cambios. Asimismo, se esperan vientos de componente este, de moderados a fuertes en el litoral mediterráneo y flojos a moderados en el resto, con levante de moderado a fuerte en Cádiz y con "rachas muy fuertes".