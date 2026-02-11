Las borrascas ocasionan daños en la calzada romana de Ubrique (Cádiz), que mantiene nivel 1 de emergencia

Imagen de este pasado fin de semana, con el agua corriendo por las calles de Ubrique Alto a consecuencia de las últimas lluvias - Nacho Frade - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Los efectos de las abundantes lluvias de las últimas semanas ha ocasionado daños en la calzada romana que discurre entre Benaocaz y Ubrique, en la sierra de Cádiz, por donde también ha corrido el agua caída y ha provocado socavones y deterioro de los cantos en algunos tramos.

El Ayuntamiento de Ubrique ha informado en un comunicado de que se ha dado aviso del asunto a los Bomberos para que estos supervisen el estado de esta calzada romana.

La localidad mantiene este miércoles 11 de febrero el nivel 1 de emergencia, aunque como se ha indicado, Aguas de Ubrique ha finalizado los trabajos de construcción de una canalización que alivie el agua que discurre por los colectores, a la espera de que el hormigón fragüe en las próximas horas para proceder a introducir el agua que llega a Ubrique Alto, algo que se ha programado, a priori, para el jueves a primera hora.

Además, la Junta de Seguridad ha señalado que se van a continuar realizando trabajos para facilitar la entrada a las viviendas y el paso de los residentes de las calles por las que circula agua en superficie. Con la colaboración de Tragsa e Infoca se van a iniciar hoy trabajos forestales para asegurar el arbolado que presenta riesgo de caída en la localidad.

Según el Ayuntamiento, desde el pasado 22 de enero se han registrado "1.006 litros de lluvia" en Ubrique.