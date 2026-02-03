El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) aplaza el Pleno ordinario previsto este miércoles debido al temporal

El alcalde de Barbate presidiendo la reunión de seguridad del municipio. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha señalado que, ante las previsiones meteorológicas adversas, el Pleno ordinario previsto para este miércoles queda aplazado al próximo miércoles 11 de febrero. Además, ha indicado que, tras la celebración de la reunión de seguridad en la que se ha analizado la situación meteorológica prevista para las próximas horas y días, se ha acordado la activación del Plan de Preemergencia en Fase 0, así como el cierre preventivo de instalaciones municipales y deportivas hasta nuevo aviso.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que según las previsiones se esperan rachas de viento de hasta 100 km/h y precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 150 litros por metro cuadrado, lo que podría provocar inundaciones, especialmente por la coincidencia de lluvias intensas y viento fuerte, situación que podría agravarse durante los periodos de marea alta, especialmente en la madrugada de este miércoles.

Por ello, ha recomendado extremar la precaución a las personas que residan en zonas bajas, así como en áreas cercanas a ríos, marismas y el litoral, prestando especial atención también a la protección de animales. Asimismo, ha solicitado a la ciudadanía la retirada o aseguramiento de toldos, así como de macetas, sillas, mobiliario exterior y cualquier objeto susceptible de desplazarse o provocar incidencias debido al viento.

Igualmente, ha recomendado extremar la precaución en garajes y zonas subterráneas, ante el posible riesgo de acumulación de agua, así como evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por zonas susceptibles de inundaciones, cauces de ríos, arroyos, pasos subterráneos y áreas bajas.

El Ayuntamiento ha indicado que se ha activado un dispositivo de coordinación con Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos, en permanente contacto con el servicio de emergencias 112, con el objetivo de actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia.