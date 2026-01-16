El Ayuntamiento de Cádiz aborda con las peñas y colectivos los preparativos del Carnaval en la calle

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, presidiendo este viernes el Consejo de Participación del Carnaval en la calle - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha presidido este viernes el Consejo de Participación del Carnaval en la calle donde se han abordado los preparativos para la celebración de la principal fiesta de la ciudad.

Los responsables municipales se han comprometido a poner en marcha medidas para garantizar la convivencia durante los días de la fiesta en la calle, como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Entre estas acciones, se van a mantener los cortes de tráfico puntuales en algunas calles, con el objetivo de facilitar un espacio a las agrupaciones para poder llevar a cabo sus actuaciones con seguridad. Además, continuarán las medidas contra el botellón en las calles, se vallará la escalinata de la Catedral y se utilizará esta céntrica plaza como escenario para las agrupaciones.

Los conciertos de la Plaza de San Antonio terminarán a las 00,00 horas de la noche para garantizar el descanso de los vecinos y se instalará una zona de ocio nocturno junto a la carpa.

Por otra parte, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha adelantado algunos detalles de la programación oficial, como el recorrido de la cabalgata del humor, que se mantendrá por el perímetro del casco histórico, así como un refuerzo de la programación infantil tanto en la Glorieta Ana Orantes como en el casco histórico.

El alcalde de Cádiz ha asegurado que "tal y como nos comprometimos, vamos a seguir fomentando el protagonismo de las coplas", con una programación "potente de actividades", además de "garantizar la convivencia con los vecinos y las agrupaciones".