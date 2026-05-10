El Ayuntamiento de Cádiz abre este lunes el plazo de inscripción para los cursos de verano en el Centro Náutico Elcano

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD) abre este lunes, 11 de mayo, el plazo para solicitar los cursos de verano que se llevarán a cabo en el Centro Náutico Elcano desde la última semana del mes de junio hasta la primera de septiembre.

Según ha concretado el Consistorio gaditano en una nota, al igual que en años anteriores, el IMD oferta un "amplio abanico" de actividades relacionadas con el mar, como cursos de vela (diez horas) en modalidades como raquero, catamarán, windsurf, Topaz, Argo y Omega; cursos de catamarán (cinco horas) y cursos relacionados con la actividad de Foiling Base Cádiz, con el objetivo de "dar a conocer y fomentar la práctica de este deporte". Entre ellos, los ciudadanos tendrán a su disposición cursos de 'Wing Foil'o 'Birdyfish' (dos horas).

Al hilo, estos cursos se ofertan para todos los niveles, tanto para adultos como para niños, en tres turnos de lunes a viernes, en concreto, desde las 10,00 hasta las 12,00 horas; desde las 12,15 hasta las 14,15 horas; desde las 16,30 hasta las 18,30 horas y el curso de vela de crucero, que se desarrollará desde las 16,00 hasta las 21,00 horas.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción y solicitar información en el Complejo Deportivo Puerto Elcano, y a través del teléfono 956290012 o del correo electrónico 'centronauticoelcano@cadiz.es'. Para formalizar la inscripción, es necesario disponer de la Tarjeta Deportiva Municipal.