El Ayuntamiento de Cádiz acoge un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

La corporación municipal guarda un minuto de silencio en Cádiz por las víctimas del accidente de Urda - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz se ha sumado este miércoles al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril ocurido en el municipio de Urda (Toledo).

El mismo ha tenido lugar en la Plaza de San Juan de Dios. Numerosos ciudadanos y los representantes de las distintas administraciones e instituciones públicas se han dado cita a las puertas del Consistorio, en señal de duelo y respeto por las víctimas mortales, personas heridas y familias, según ha referido el Gobierno local.

Por el momento, el alcalde, Bruno García, ha confirmado en una atención a medios durante este acto que no hay constancia de que ningún gaditano haya fallecido en el accidente.

"Quiero mandar a las familias un abrazo oportuno y sincero desde esta ciudad, a aquellos que tienen algún familiar que ha fallecido. Desde Cádiz, queremos mostrar nuestro apoyo", ha indicado.