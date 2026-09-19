El Ayuntamiento de Cádiz celebra unas jornadas sobre la transformación de las ciudades gracias a los fondos europeos

Archivo - Obras en los antiguos depósitos de tabacalera en Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz celebrará el próximo martes, 22 de septiembre, unas jornadas tituladas 'Cómo los fondos europeos transforman a los municipios. El caso de la ciudad de Cádiz' en los Depósitos de Tabacalera.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, estas jornadas contarán con la presencia de la representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión EuropeaValentina Corsetti y comenzarán con una visita a las instalaciones de los Depósitos, abiertas y en funcionamiento el pasado 22 de abril, así como a la segunda fase de las obras, que se encuentran a un 77,17% de ejecución.

Desde su apertura, han pasado por estas instalaciones 15.137 personas y un total de 32 colectivos diferentes han organizado en este espacio actividades de todo tipo.

Tras la visita, el teniente de alcalde responsable de la Unidad de Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, hablará en estas jornadas sobre 'La vinculación de la ciudad con los Fondos Europeos y el PAI', seguido de una charla de Valentina Corsetti sobre 'Las estrategias de desarrollo urbano integrado desde la visión europea'.

Para finalizar, se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Experiencias andaluzas en la gestión de los Fondos Europeos', donde participarán responsables de Fondos Europeos de los ayuntamientos de Málaga, Armilla, La Línea, Granada y Cádiz.

Tras el cierre de estas jornadas, el alcalde de la ciudad, Bruno García, realizará un recorrido con la representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea para comprobar 'in situ' proyectos de ciudad que se han convertido o se convertirán en realidades gracias a su financiación con fondos europeos.

Algunos de estos proyectos serán la mejora de las instalaciones deportivas Puntales-la Paz, las futuras viviendas que se construirán en Puntales, o la remodelación que se llevará a cabo en las plazas Francisca Larrea y Glorieta Pablo Iglesias en la barriada de la Paz.