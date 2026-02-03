Ayuntamiento de Cádiz da más protagonismo a las coplas, público infantil y la Casa del Carnaval en el programa oficial

Beatriz Gandullo y Maite González tras presentar el programa oficial del Carnaval, - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa oficial de actos del Carnaval de Cádiz 2026, que se desarrollará del 12 al 22 de febrero, apostará por más actividades destinadas a las familias, así como por un mayor protagonismo para las coplas y para la Casa del Carnaval, que por primera vez contará con un programa propio que aúna el carácter lúdico y cultural de la fiesta, según ha anunciado el Ayuntamiento.

En una nota, ha señalado que el programa de actos arrancará el jueves 12 de febrero con la celebración del pregón infantil de Ainhoa Morillo, al que seguirá el concierto de las Guerreras K-Pop, una jornada que dará inicio a una programación infantil que cobra protagonismo en esta edición, con una variada oferta de actividades.

Así, durante el primer fin de semana las actividades infantiles se centrarán en la Glorieta Ana Orantes, donde además de juegos y actividades lúdicas, se celebrará la batalla de coplas infantiles y juveniles en el Paseo Marítimo. A éstas se sumarán el lunes y segundo sábado de Carnaval el programa 'La cantera callejea', con actuaciones de las agrupaciones infantiles y juveniles en las calles, así como la programación infantil prevista en el escenario de la Plaza de San Antonio.

Durante la semana también habrá teatro de títeres en San Francisco, el certamen de la cantera en la Plaza de San Juan de Dios, que también acogerá la celebración de juegos temáticos y la Glorieta Ana Orantes, que volverá a acoger la Gran Piñata del Carnaval el último domingo de la fiesta. Unas actividades que se unen al concierto de Luli Pampín en San Antonio.

ESCENARIOS Y COPLAS

Por otra parte, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, que ha estado acompañada por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha puesto de relieve "la apuesta tanto por las actividades diurnas dirigidas a las familias como por las coplas, ofreciendo a las agrupaciones los escenarios que pusimos en marcha la pasada edición".

Entre ellos, ha destacado el programa 'Dos palos al botellón', que se estrenó en la pasada edición para dar protagonismo a la Plaza de la Catedral. Tanto el primer como el segundo domingo de Carnaval se celebrará esta batalla entre los dos primeros premios de cuartetos de adultos e infantiles (domingo 15) y juveniles (domingo 22).

También se mantienen las Noches de Carnaval durante el primer sábado, con la presencia de las agrupaciones finalistas en diferentes escenarios situados en el barrio de La Viña, Plaza de San Antonio y San Francisco, además de la gala del Gran Teatro Falla. También se incluye el tradicional circuito de agrupaciones durante la semana.

La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha destacado el protagonismo de la Casa del Carnaval dentro de la programación oficial, "con un programa propio con el que se da mayor relevancia a este equipamiento".

Las actividades se desarrollarán del 15 al 22 de febrero y contará con maquilladoras y pintacaras, actuaciones de ilegales, conciertos, talleres, desfiles de modelos, presentaciones de libros, visitas guiadas, cata de vinos, conferencias y exposiciones.

Además, los días 15, 16 y 22 se ofrecerá a los más pequeños una actividad de pintacaras infantil y maquillaje con maquilladores especializados, que pintarán con temática carnavalesca a todas las personas que quieran de forma gratuita.

Ya el martes 17 tendrá lugar el espectáculo 'Suite de tanguillos y tangos' que mezcla flamenco y Carnaval, y que contará con figuras de nuestra ciudad, como Leo Power, David Palomar, Anabel Rivera, Ana Polanco y Yeyé de Cádiz, al cante, con la guitarra de Riki Rivera. Interpretarán diez tangos célebres del Carnaval de Cádiz junto al Trío Cádiz, formado por Nandi Migueles, Javi Osuna y Kiko Moreno.

El miércoles 18 por la mañana se presentará el libro de María Luisa Páramo, 'El Carnaval de las coplas. Un arte de Cádiz' y por la tarde dará inicio el programa 'Cádiz canta con luz propia', con actuaciones de chirigotas ilegales en el patio central del edificio.

El jueves se celebrará un desfile y exhibición de modelos por toda la Casa del Carnaval para convertirla en un lienzo vivo y se realizará una exhibición en directo de modelos que lucirán maquillajes icónicos de agrupaciones de Carnaval y que irán desfilando hasta ocupar ubicaciones concretas, donde permanecerán como cuadros o estatuas como si fueran parte del museo.

El viernes 20 tendrá lugar una conferencia impartida por Santiago Moreno, doctor en Historia, sobre la vida y obra de Paco Alba y con la que se va a recordar al coplero en el 50 aniversario de su muerte. La actividad cuenta con la colaboración de la peña Paco Alba y con la actuación de su antología.

El sábado 21, se desarrollará una cata sobre el Carnaval de Cádiz y sus vinos, que dará paso a una visita guiada por el edificio, complementada con la participación de un trío de cuerdas que interpretarán tangos. Por la tarde, habrá un concierto del grupo de cámara de la Camerata L'istesso Tempo de Cádiz, dirigida por José Luis López Aranda, con el programa titulado 'Cien años de Carnaval'.

El programa concluirá el domingo con un taller de batería sobre la murga uruguaya, con motivo de la presencia en la ciudad de varios murguistas del Carnaval de Uruguay, que llevarán a cabo esta actividad que permitirá un intercambio cultural entre ambos carnavales.

Entre otras actividades que forman parte del programa, destacan el pregón que ofrecerá Manu Sánchez sobre el escenario de la Plaza de San Antonio el sábado 14 de febrero, los tradicionales carruseles de coros, los circuitos de romanceros, el concurso de tanguillos, la celebración de la Cabalgata del humor o la Cabalgata Magna, que será temática y estará dedicada al mar. Para despedir la fiesta, el domingo 22 de febrero tendrá lugar un espectáculo en la Puerta de Tierra con la 'Quema de Bruja Piti'.