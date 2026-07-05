El Ayuntamiento de Cádiz decreta un día de luto por el fallecimiento del exconcejal del PP Paco Vivas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz decorada en sus columnas con motivos fenicios. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Paco Vivas, quien fue concejal del Partido Popular (PP) en el Consistorio gaditano entre 1995 y 2005.

Asimismo, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las banderas ondearán a media asta en señal de duelo por la pérdida de quien formó parte de los primeros gobiernos de Teófila Martínez al frente de la ciudad.

Francisco de Asís Vivas Martino desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Tabacalera y posteriormente en Altadis. Entró en el primer equipo de gobierno de Teófila Martínez en 1995 y desempeñó inicialmente las áreas de Vías y Obras, y posteriormente las de Medio Ambiente y Limpieza, hasta su retirada de la política activa en 2005. Además, era miembro activo de la institución Caballeros Hospitalarios.

El alcalde de Cádiz, Bruno Garcia, en nombre de toda la Corporación, ha lamentado el fallecimiento del ex concejal gaditano y ha trasladado a sus familiares y amigos su pésame. García ha destacado de su figura que "fue un hombre entregado al servicio público cuando ejerció como concejal y después al servicio de los más vulnerables en sus últimos años en Caballeros Hospitalarios".