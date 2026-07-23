El Ayuntamiento de Cádiz destina 1,2 millones a actuaciones en mejora en colegios públicos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, visitando las obras de mejora en el CEIP Campo del Sur. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado esta semana el CEIP Campo del Sur para comprobar el desarrollo de las actuaciones de mejoras y mantenimiento que el Ayuntamiento está ejecutando en el centro educativo con motivo del periodo estival y ha recordado que el Consistorio destina 1,2 millones de euros a actuaciones de mejora en los colegios públicos y refuerza el mantenimiento de los centros con un contrato de 796.720 euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha comprobado el avance de los trabajos en este colegio que principalmente consisten en la mejora de las gradas del centro, la ejecución de obras de adecuación en un cuarto de baño y trabajos de pintura tanto en el interior de las aulas como en distintas zonas de los patios, que se unen a otras actuaciones que también se están llevando a cabo en diferentes centros educativos de la ciudad.

En este sentido, ha recordado que estas actuaciones forman parte del plan de mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla durante el verano para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar sus instalaciones de cara al próximo curso escolar.

Por su parte, el alcalde ha destacado el "importante refuerzo" realizado por el equipo de gobierno en la inversión destinada a los colegios públicos, con 1,2 millones de euros para actuaciones de mejora y 796.720 euros para el contrato de mantenimiento.

En concreto, según ha apuntado, se incluyó en el presupuesto municipal de 2026 una inversión de 1,2 millones de euros para proyectos de mejora en los centros educativos ejecutados por la Oficina Técnica, frente a los 196.797 euros destinados en 2025, junto al refuerzo del contrato de mantenimiento de los centros educativos, cuya dotación económica también ha aumentado de los 474.233 euros anuales del anterior pliego a los 796.720 euros del actual.

En este sentido, ha señalado que gracias a esta "importante inversión" se van a poder abordar "obras muy necesarias" como las de sustitución de los cerramientos de carpintería en los colegios de San Rafael y San Felipe del casco histórico, así como la ejecución de islas de sombra en colegios como el Campo del Sur, María Valle, Fermín Salvochea, Adela del Moral, La Inmaculada y Santa Teresa.

Asimismo, se dotará con más dinero el proyecto de protección solar del colegio Celestino Mutis y otro en el Fermín Salvochea y se invertirá en un aula multiusos del colegio Adela del Moral, con actuaciones también en el colegio Reyes Católicos y Tierno Galván.

Por último, entre las mejoras de los centros educativos públicos de la ciudad, también estará la sustitución de las luminarias por luces LED, que son más eficientes desde el punto de vista energético.

El alcalde ha subrayado que han querido "dar un paso más reforzando de manera muy importante la inversión destinada a los centros educativos, tanto en el contrato de mantenimiento como en las actuaciones de mejora, porque el objetivo es seguir renovando los colegios públicos de la ciudad, respondiendo a las demandas de la comunidad educativa y ejecutando proyectos que mejoren el bienestar del alumnado y del profesorado, como las nuevas zonas de sombra, las actuaciones de eficiencia energética o la modernización de las instalaciones".