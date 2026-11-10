El Ayuntamiento de Cádiz habilita una web para recoger aportaciones ciudadanas al Plan de Accesibilidad Universal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Accesibilidad del Ayuntamiento de Cádiz ha habilitado una página web para que la ciudadanía pueda trasladar incidencias, propuestas y sugerencias que contribuyan a la elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de la Ciudad de Cádiz, que desarrollará su ejecución entre 2027 y 2031.

A través de esta herramienta, disponible hasta el próximo 25 de noviembre, cualquier persona puede señalar sobre un mapa aquellos puntos de Cádiz en los que detecte barreras o necesidades de mejora, aportando sus comentarios y, si lo desea, fotografías, como ha indicado el Consistorio en una nota.

La puesta en marcha de este canal de participación se produce después de las reuniones celebradas la semana pasada por la Delegación Municipal de Accesibilidad con asociaciones vecinales y entidades sociales vinculadas a la discapacidad --visual, cognitiva y física--, en el marco de la fase II del proceso de elaboración del Plan, así como con las distintas delegaciones municipales del Ayuntamiento, correspondientes a la fase III.

Estos encuentros han permitido avanzar en el diseño de las actuaciones y recoger diferentes perspectivas sobre las necesidades de accesibilidad de la ciudad.

La nueva web pretende ampliar esta participación y facilitar que las experiencias cotidianas de quienes viven, trabajan o transitan por Cádiz puedan incorporarse al diagnóstico de la ciudad y orientar las futuras propuestas del plan.

La herramienta permite realizar aportaciones en tres pasos, primero localizar en el mapa el lugar donde se encuentra la incidencia o necesidad detectada; segundo, seleccionar si se trata de una incidencia o una propuesta, añadir un comentario y, opcionalmente, una fotografía; y tercero, compartir la aportación, que quedará reflejada en el mapa.

Las cuestiones señaladas podrán clasificarse en diferentes categorías como itinerarios y aceras, pasos de peatones, edificios y accesos, transportes y aparcamiento, señalización y orientación, parques y espacios públicos y otros.

La concejala de Accesibilidad en Cádiz, Nuria Álvarez, ha destacado la importancia de contar con la participación de la ciudadanía en la elaboración de este documento, señalando que "conocer las barreras que existen en nuestra ciudad es el primer paso para poder eliminarlas".

En ese sentido, ha añadido que se quiere que el Plan de Accesibilidad Universal de Cádiz "se construya contando con las personas que conocen de primera mano las dificultades que todavía encuentran en su día a día".

Por eso, ha animado a la población a utilizar esta nueva herramienta y compartir sus aportaciones, ya que cada incidencia que se señala y cada propuesta que se plantea "nos ayuda a tener una visión más completa de las necesidades de Cádiz".

"La accesibilidad es una cuestión que nos afecta a todos y todas, y necesitamos escuchar todas las miradas para avanzar hacia una ciudad que incluya a todas las personas", ha sostenido.

Álvarez ha subrayado además que no se trata solamente de "identificar obstáculos físicos", sino de "seguir trabajando para que todas las personas puedan desplazarse, acceder a los espacios y disfrutar de los servicios y equipamientos municipales en igualdad de condiciones".

La nueva web está disponible en https://planaccesibilidadcadiz.vercel.app.