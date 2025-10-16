El Ayuntamiento de Cádiz incrementa en 20.000 euros la subvención de 2026 para las hermandades y cofradías de la ciudad

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que aumentará en 2026 la ayuda económica destinada a las cofradías de Semana Santa y de Gloria. Así lo ha confirmado el alcalde, Bruno García, al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, durante una reunión reciente. Posteriormente, el alcalde ha comunicado este compromiso de forma telemática a los hermanos mayores en el Pleno celebrado este jueves en la sede del Consejo.

El incremento para el próximo año para las hermandades de penitencia será de 15.000 euros, elevando la cifra total de la subvención hasta los 235.000 euros. De este nuevo convenio también se beneficiarán las hermandades de Gloria, al incrementarse la subvención en 5.000 euros para dichas hermandades, elevando la cifra total hasta los 25.000 euros, según ha detallado el Consistorio en una nota.

De esta forma, el Administración local gaditana reconoce la importancia que también tienen estas hermandades en la ciudad desde la Pascua de Resurrección hasta el 1 de noviembre. A esta ayuda económica a las hermandades se suma la colaboración municipal con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz en la mejora cada año de la Carrera Oficial en Semana Santa. Así, el Ayuntamiento de Cádiz ha comunicado a la Permanente su intención de seguir colaborando para "engrandecer este recorrido que cada Semana Santa".

Además del incremento en la ayuda que se les presta a la cofradías, desde el año 2023 el Ayuntamiento de Cádiz ha aumentado la subvención a entidades sociales de manera que desde entonces se ha triplicado la cifra de ayudas, pasando de los 200.000 euros de 2023 a los más de 600.000 que se entregan este año 2025, algo que redunda directamente en la atención a las personas más vulnerables.

El primer edil ha considerado que "las cofradías son una parte muy importante de la ciudad. La Semana Santa tiene una importancia fundamental y, además del movimiento económico que genera y del cuidado de un patrimonio histórico y artístico de importante valor, las hermandades desarrollan una labor social que es muy importante para las personas vulnerables".

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Cádiz por este incremento de la subvención "porque esto es un gran ayuda para las hermandades y cofradías gaditanas para poner en valor su patrimonio".

Jurado, además, ha añadido que las cofradías forman parte de la ciudad y participan de ella, "como se ha expuesto en la celebración del programa Orgullos@s de la historia con la participación en la muestra Gades Cofrade. Detrás de cada cofradía hay un gran trabajo que también revierte en la ciudad". Asimismo, también ha incidido en la labor social que el presidente del Consejo ha cifrado en casi 600.000 euros.

En el encuentro el alcalde ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y del concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, mientras que el presidente del Consejo de Hermandades ha estado acompañado por el vicepresidente, Ildefonso Herrera, Antonio Gallarín y José María Reyna.