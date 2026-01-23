Ayuntamiento de Cádiz inicia en febrero las obras del Plan de Rehabilitación Interior del parque municipal de viviendas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, y el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, y del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, ha anunciado que el próximo mes de febrero darán comienzo las obras del primer Plan de Rehabilitación Interior del parque municipal de viviendas, un programa "pionero" presupuestado en un millón de euros.

De esta manera, se actuará en 151 viviendas municipales situadas en la zona de Cerro del Moro y Puntales, casco histórico y en Guillén Moreno, como ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Las dos primeras actuaciones, Cerro del Moro y Puntales y la de Casco Histórico, ya están adjudicadas y la tercera se encuentra en fase de licitación. Los trabajos consisten en la mejora de la accesibilidad, adecuación de los baños sustituyendo bañeras por placas de ducha, renovación de la carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones y mejora de los baños y de las cocinas en general.

El alcalde ha destacado que el objetivo es "dignificar las condiciones de los inquilinos de las viviendas municipales y mejorar su calidad de vida, además de hacer estas viviendas más accesibles".

Los trabajos comenzarán por Cerro del Moro y Puntales. Esta actuación sobre 50 viviendas municipales cuenta con un presupuesto de 356.925,56 euros y será ejecutada por la empresa Leasan 2007. Las del casco histórico, con un total de 47 viviendas, se llevarán a cabo por la empresa Construcciones Butrón con un presupuesto de 185.952,01 euros. Ambas actuaciones tienen un plazo de seis meses.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que desde Procasa "también estamos centrados en la rehabilitación de edificios municipales que presentan un gran estado de deteriorio".

En estos momentos, se está ejecutando la obra de rehabilitación del edificio situado en la avenida de la Sanidad Pública número 15 por parte de la empresa Lambda 360 Grados Empresa Constructora SL, por un importe de 426.102,41 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

También se encuentran en licitación los trabajos del edificio de propiedad municipal situado en el número 13 de esta misma vía para poder iniciarlos cuanto antes. En ambos inmuebles se rehabilitarán las fachadas y cubiertas, se sustituirán las ventanas y se hará un aislamiento térmico de los edificios.

Además, la Junta de Gobierno Local de este viernes ha autorizado a la empresa Aguas de Cádiz para la ejecución de obras en diversas calles de la ciudad para la rehabilitación de la red de saneamiento. Tanto las de saneamiento como las de abastecimiento presentan en algunos tramos "un claro deterioro" por el paso del tiempo y desde Aguas de Cádiz se atienden averías que se producen por roturas y deterioros.

De este modo, se va a llevar a cabo la renovación y sustitución de las redes de saneamiento en diversas calles que no se encuentran en buen estado, como son Plaza de las Viudas, calle Vidal, General Luque, República Dominicana, Paco Alba, Campo del Sur, Lázaro Dou, Mirador, Alcalde Blázquez, Manuela Molina, Avenida de Guadalete, Barbate y Alejandrina Gessler Shaw.

El presupuesto es de 757.466 euros y el plazo de ejecución de tres meses, una vez adjudicada, y se espera que las obras se puedan poner en marcha poco antes de este verano.

La rehabilitación de los colectores se hace por inversión de manga, es decir, sin necesidad de ejecutar zanjas ni excavaciones ya que se hace a través de los pozos de registros. Esto agiliza los trabajos y reduce las molestias a los ciudadanos creando una tubería nueva dentro de la existente.